Il Real Sebastiani a Faenza per la cinquina. Debutta Maganza, torna Ndoja: «Credo giocherò una quindicina di minuti»

RIETI - Le quattro vittorie consecutive hanno rigenerato il Real Sebastiani, attesa domani dal confronto del PalaCattani contro Faenza. Contro i padroni di casa della Raggisolaris, che mercoledì hanno battuto Civitanova nel primo dei tre recuperi che attendono il team di Garelli, apparso in ripresa nelle ultime due uscite, coach Finelli lancerà l'ultimo acquisto Maganza. Il pivot friulano si è aggregato soltanto giovedì al resto del gruppo, ma è già chiamato al debutto, ma l'altra buona notizia è il ritorno di Ndoja: appena 8 presenze, non gioca dalla sconfitta interna contro Cesena 30 gennaio e Finelli è pronto a gettarlo nella mischia per testare le sue condizioni. Ancora niente da fare invece per Ghersetti e Tchintcharauli.

In Romagna rientrerà Klaudio Ndoja: «E’ stata lunga e dura – commenta il capitano – ma ormai ci siamo. Col coach Alessandro Finelli valuteremo quanti minuti potrò dare, credo una quindicina. Sarà utile per riprendere contatto col campo prima della pausa e poi recuperare del tutto, insieme ad altri assenti, oltre a far tirare il fiato un po’ a tutti, in particolare Loschi e Contento».

Così in campo

Raggisolaris Faenza: 5 Siberna, 6 Vico, 8 Ballabio, 9 Poggi, 10 Reale, 12 Molinaro, 13 Petrucci, 16 Aromando, 17 Cortecchia, 23 Rosetti. All. Garelli.

Real Sebastiani: 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Arbitri: Berlangieri (Mi) e Pulina (To)

Le altre gare (VI di ritorno)

Npc - Roseto

Montegranaro - Cesena

Jesi - Ancona

Luiss - Teramo

Giulianova - Imola

Senigallia - Civitanova

Ozzano - Rimini

Classifica

Roseto 36 (21)

Rimini 32 (20)

Npc e Ancona 30 (21)

Real Sebastiani 28 (21)

Senigallia e Imola 26 (21)

Ozzano 24 (21)

Teramo 20 (21)

Cesena 18 (20)

Luiss 16 (21)

Faenza 14 (18)

Jesi 13 (21)

Giulianova 6 (21)

Civitanova 6 (20)

Montegranaro 4 (21)