Il Real Sebastiani a Valmontone cerca il sesto squillo contro Faenza. Finelli: «Tifosi, venite numerosi»

RIETI - Trasloca a Valmontone il Real Sebastiani, ma almeno ritrova la sensazione del pubblico dalla propria parte. Infatti domani il Real scende in campo alla tensostruttura di Valmontone (ore 18), ingresso e pulmann da Rieti gratuito, sarà possibile assistere al match tra la compagine del coach Finelli e Raggisolaris Faenza.

Nonostante la lontananza da Rieti, il ritorno dei tifosi è una notizia che lascia soddisfatto il tecnico del Real: «Prima di parlare di Faenza, volevo chiedere partecipazione ai nostri tifosi alla partita di domenica. Non è una banalità, perché siamo a porte chiuse da tantissimo tempo e finalmente anche se a Valmontone, giochiamo a porte aperte. Guardo le altre partite e vedo il campo di Roseto con 1500 persone, tanti tifosi anche a Faenza, Rimini sfiora le 2000 unità. Il pubblico sta tornando sugli spalti, noi purtroppo al PalaSojourner non possiamo averlo, però ci manca e per questo mi piacerebbe, anche se a un'ora e mezza di macchina a Valmontone, un centinaio di appassionati, persone che vogliono bene alla Sebastiani, persone che vogliono vedere un gruppo sbucciarsi le ginocchia, riflette sul fatto di venire, perché c'è l'ingresso gratuito e la società ha organizzato la trasferta. Credo che in questo momento chi ha cuore questo progetto, questa proprietà e i ragazzi, possa venire a vederci. Noi ne abbiamo bisogno, non per la partita in sé, ma per iniziare a creare un connubio tra squadra e il popolo».

Ma il rientro del pubblico non è l’unica buona notizia: dopo un lungo stop rientra infatti capitan Ndoja, mentre in forte dubbio c’è ancora Chiumenti. Di fronte la detentrice della Supercoppa, condizionata in questo avvio da un calendario piuttosto difficile. «Faenza è la squadra che ha vinto la Supercoppa, hanno già in bacheca un trofeo e hanno una stella riconosciuta: Sebastian Vico. Ha incontrato tutte le favorite, viene da una serie di sconfitte con le formazioni di vertice - spiega Finelli - La vittoria in Supercoppa certifica il fatto che è una buona squadra, perché oltre a Vico, ha giocatori transitati in A2. Dal pivot Giovanni Poggi, con me a Mantova per due stagioni, a Aromando, appena preso dall'A2, o Ugolini, ala forte tiratrice proveniente da Ferrara. Hanno una coppia di playmaker talentuosa come Reale e Ballabio e un'ala piccola tiratrice Siberna, molto forte e con un passato in A2. Sono una squadra con 8-9 giocatori che vanno in campo con grande intensità e che hanno una bellissima identità di gioco, data dal coach Serra. Per questo motivo dobbiamo esprimere una pallacanestro importante, giocare una partita solida difensivamente per 40', contro un buon attacco e sarebbe bello finalmente da quando esiste la Real Sebastiani, da quando Roberto Pietropaoli ha iscritto la squadra e pensato di rivivere un sogno, giocare davanti ad un gruppo importante di appassionati. Questo è il mio piccolo sogno, un regalo di Natale anticipato, speriamo di avere una buona risposta da tutti i nostri tifosi. La proprietà ha espresso chiaramente il motivo del trasferimento a Valmontone: per dare la possibilità a questo gruppo di non giocare a porte chiuse, in attesa che riapra il PalaSojourner. Abbiamo ben chiara la situazione, affrontare questo piccolo viaggio, ma lo facciamo con felicità, perché sappiamo che non giocheremo a porte chiuse».



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 26 Traini. All. Finelli

Raggisolaris Faenza: 2 Bianchi, 5 Siberna, 6 Vico, 8 Ballabio, 9 Poggi, 10 Reale, 11 Morara, 13 Petrucci, 14 Ugolini, 16 Aromando. All. Serra

Arbitri: Giunta (Rg) e Nocera (Cs)

Le altre gare (VII giornata)

Roseto - Npc

Teramo - Luiss

Ancona - Jesi

Cesena - Montegranaro

Imola - Giulianova

Civitanova - Senigallia

Rimini - Ozzano

Classifica

Roseto, Imola, Real Sebastiani e Npc 10

Ozzano e Ancona 8

Rimini* e Senigallia 6

Cesena, Teramo, Senigallia e Faenza 4

Jesi* (-1) 3

Civitanova, Montegranaro e Luiss 2