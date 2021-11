Il Real Sebastiani si butta via: a Valmontone passa Faenza 64-63

RIETI - Harakiri Real Sebastiani a Valmontone. La compagine del coach Finelli cade incredibilmente contro la Raggisolaris Faenza 64-63, decide Petrucci al fotofinish. Reatini sempre in controllo per tutto l'arco del match, fatale il pessimo ultimo quarto disputato dagli uomini di Finelli.

Il primo tempo

Finelli recupera Ndoja, ma a Valmontone lascia in tribuna Traini. Faenza sblocca subito il match, ma nei primi minuti si segna davvero pochissimo. Grande intensità difensiva dei reatini nel primo quarto, Loschi attacca il canestro con continuità e la prima frazione si conclude 14-8 per i reatini. Primi punti anche per Ndoja, ma è una magia di Stanic a regalare il massimo vantaggio agli uomini di Finelli (+9). Immediata la reazione dei romagnoli: gli uomini di Serra in un minuto piazzano il parziale (8-0) e arrivano al meno uno, Finelli richiama i suoi in panchina. Il coach emiliano ributta in campo Ghersetti e l'asso argentino fa la differenza: Real di nuovo avanti di 9, 29-20. I reatini tornano a difendere forte, limitano Vico e aumenta il numero delle palle perse degli ospiti. Ndoja si mette a disposizione dei compagni, Dieng entra bene in partita e il Real allunga fino al 35-24 all'intervallo lungo.

La ripresa

Con Ghersetti e un ottimo Dieng il Real Sebastiani al rientro vola sul +13. Si ferma l'attacco del Real, Vico mette le cose in ordine per Faenza, che si rifà sotto nel corso del terzo quarto. Decisamente meglio la compagine di Finelli nei possessi finali: Stanic va a segno da 3, Loschi è chirurgico dalla lunetta e alla penultima sirena, il Real guida 52-42. Ultimo quarto di livello a Valmontone: Faenza tenta il clamoroso ribaltone, Vico sale in cattedra e guida i suoi al meno 4 a 3’ dal termine. Dieng fallisce due punti facili, ma Faenza grazia il Real perdendo un possesso chiave. Poggi firma il meno 2, immediata la replica di Contento, che riporta il Real sul +5. Che finale a Valmontone: Faenza agguanta la parità, Contento ai liberi fa 1/2 a 10". Faenza è reattiva a rimbalzo e Petrucci condanna il Real. Contento fallisce il tiro della vittoria e Faenza passa 64-63.

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI: Loschi 18 (4/5, 1/5), Piazza (0/1, 0/1), Ghersetti 11 (5/9, 0/2), Ndoja 6 (3/4, 0/3), Stanic 9 (2/3, 1/1), Contento 9 (0/1, 2/8), Piccin (0/3, 0/1), Tchintcharauli, Dieng 10 (2/5, 2/2), Chiumenti ne. All. Finelli.

RAGGISOLARIS FAENZA: Siberna 10 (3/3, 1/4), Vico 9 (2/5, 1/6), Ballabio 7 (2/7, 1/2), Poggi 15 (6/6 da 2), Reale 1 (0/3, 0/1), Petrucci 7 (2/5, 0/1), Ugolini 1 (0/3 da 3), Aromando 8 (4/7 da 2), Morara 6 (2/2, 0/1), Bianchi ne. All. Serra.

Arbitri: Giunta (Rg) e Nocera (Cs).

Note. Tiri da 3: Real 6/23, Faenza 3/18. Tiri liberi: Real 13/16, Faenza 13/20. 5 falli: Ghersetti.