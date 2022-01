Real Sebastiani conquista due punti d'oro. Il video. Finelli: «Gruppo eccezionale che ha stretto i denti»

RIETI - Due punti preziosi in chiave classifica per il Real Sebastiani, che resiste a un'ottima Ancona e resta in corsa per le final eight di Coppa: sarà decisivo il derby, la cui data sarà decisa dalla Fip. Dunque il miglior modo possibile per centrare il primo successo del nuovo anno, nonostante le assenze e il lungo digiuno dal campo.

APPROFONDIMENTI BASKET Il Real festeggia

Soddisfatto il tecnico Finelli, che ha elogiato così la prestazione dei suoi:«Grazie al club, a Pietropaoli e tutta la dirigenza. Stanno facendo tanto per aiutarci, sono attenti e organizzati, ci permettono di fare le cose al meglio, oggi una parte del merito per i due punti è anche loro. Complimenti ad Ancona, sono ben allenati, pericolosi, era una partita tremenda. Grazie ai miei giocatori, noi diamo tutto nelle emergenze, questo ci aiuterà per cercare di vincere il campionato. Stanic ha giocato 20', viene da 25 giorni a casa, ma aveva una gran voglia di giocare. Ghersetti si è fatto male a fine novembre, quasi due mesi di stop, il Covid e la quarantena ha bloccato la sua ripresa, prima partita dopo quasi due mesi, è stato determinante. Le nostre certezze Loschi, Ndoja e Contento hanno tenuto in piedi la squadra, Contento è stato in campo per 36' minuti ed è uscito per crampi. Dieng ha giocato da 3 senza allenarsi, questo è un gruppo eccezionale, che ha stretto i denti. Sono 2 punti che valgono tanto, hanno giocato con gran intelligenza. Sono soddisfatto nel vedere l'orgoglio e il cuore dei ragazzi, ma la stagione è ancora lunga. Dobbiamo recuperare due partite dell'andata, vedremo come sta Contento, Piccin e Piazza sono a casa col Covid, Chiumenti che viene da mesi di non lavoro agonistico. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma sempre col sorriso».