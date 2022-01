Il Real Sebastiani torna in campo con tante incognite. Finelli: «Dare il massimo dall'inizio alla fine»

RIETI - Dopo oltre un mese torna in campo il Real Sebastiani. Al PalaSojourner (ore 18, riapre anche la Tribuna B), Ndoja e compagni ospitano la Luciana Mosconi degli ex Cacace, qualche presenza in Supercoppa, e Panzini, sei gettoni negli sfortunati playoff dello scorso anno e in dubbio per domani.

Le diverse positività riscontrate nel gruppo squadra hanno messo a dura prova la formazione di Finelli, che riaccoglie finalmente Chiumenti (negativizzatosi ma che non dovrebbe essere rischiato) e anche Stanic, risultato negativo al tampone effettuato stamattina e che domattina si allenarà, anche se sembra assai difficile un suo utilizzo. Piazza è positivo (farà il tampone martedì), così come resta positivo Piccin, mentre è risultato negativo il preparatore atletico Costantini.

Per il resto, Ghersetti ha qualche allenamento nelle gambe e potrà dare un minimo contributo. Quindi sono chiamati agli straordinari Contento, Loschi, Ndoja e gli under Dieng, Tchintcharauli e Okiljevic, quest'ultimo al debutto.

Il tecnico Finelli parla così del ritorno in campo dei suoi: «Mai come in questo momento siamo in piena emergenza, uno stato in cui versano però anche altri club tra serie A e serie B: parliamo dell’ultimo mese, non dell’ultima settimana, durante la quale peraltro, solo giovedì siamo riusciti a ritrovarci in palestra con appena otto elementi, compresi i giovani. Fisicamente non siamo brillanti, questo è chiaro: abbiamo giocatori fuori, giocatori reduci dalla quarantena, altri appena ripresisi dal Covid-19, di conseguenza l’unica cosa da fare in questo momento è compattarsi, tirare fuori l’orgoglio e le energie disponibili ricordandoci che questo gruppo in emergenza ha sempre dato il meglio di sé».

Il comunicato del club sulla riapertura della tribuna B

«Il Real Sebastiani Rieti nella persona del suo socio di riferimento, Roberto Pietropaoli, sente il dovere di ringraziare pubblicamente il Comune di Rieti e, in particolar modo, il sindaco Antonio Cicchetti, nonché il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati, per gli sforzi profusi nella mattinata odierna affinché si potesse realmente usufruire, sin dalla giornata di domani, della Tribuna B del PalaSojourner, dichiarata nuovamente fruibile dalla Commissione di Pubblico Spettacolo riunitasi in data 14 gennaio».

«Un grazie doveroso e sentito perché, nonostante il parere favorevole della Commissione, mancava il rilascio della licenza necessaria per poter ospitare fattivamente gli sportivi e i tifosi che domenica avrebbero scelto di assistere a RSR-Ancona da quella prospettiva. Non è stato affatto semplice, a uffici e servizi evidentemente chiusi, ma il loro prodigarsi ha evitato che venissero vanificati anche gli sforzi della Commissione stessa». Sono le dichiarazioni di Roberto Pietropaoli

Le altre gare (XV giornata)

Giulianova - Kienergia Npc

Faenza - Civitanova

Montegranaro - Roseto

Imola - Senigallia

Luiss - Rimini

Cesena - Ozzano (2 febbraio)

Classifica

Roseto 24 (13)

Kienergia Npc 20 (13)

Real Sebastiani e Rimini 18 (12)

Imola 18 (13)

Ozzano 18 (14)

Ancona 16 (12)

Senigallia 16 (14)

Cesena 14 (14)

Teramo 12 (14)

Luiss 10 (14)

Giulianova 6 (13)

Jesi 5 (12)

Civitanova e Montegranaro 2 (14).