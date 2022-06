Epilogo amaro per il Real Sebastiani: in A2 va Agrigento. La decide Grande nel finale: 63-60

RIETI - La rincorsa del Real Sebastiani all'A2 finisce in gara 5. Ad Agrigento termina 63-60 e la Fortitudo torna in seconda serie. Grande nel finale la decide.

La gara

Agrigento parte forte e va sul 6-0, le triple di Loschi riavvicinano il Rsr, (10-6) al 5’. Ndoja firma il primo vantaggio, Grande replica da 3 e Agrigento ripassa avanti. I padroni accelerano, difendono forte e arriva il parziale, 22-15 al termine del primo quarto. Agrigento tocca il massimo vantaggio di +9, il Rsr replica con un 8-0, i padroni di casa senza Grande accusano il colpo. Dieng ne segna 5 consecutivi, il Rsr passa avanti di 2 lunghezze, Agrigento replica e rimette le mani avanti, ma Ndoja allo scadere mette fissa la parità. All’intervallo lungo è 35-35. Al rientro Costi infila una tripla pesante, Agrigento vola sul +5. Ndoja torna a segnare, Agrigento torna avanti, ma Loschi da 3 punisce di nuovo il Real, 53-52 per gli ospiti alla penultima sirena. Contento colpisce ancora, Real sul +2, Agrigento non segna più e allora Contento da 2 porta i suoi a due possessi. Ambrosin e Petterson pareggiano i conti. Ambrosin da 3 firma il 61-60, Ghersetti perde un pallone clamoroso. Grande fa 2/2 ai liberi e manda Agrigento in A2.

Trasferta sconsigliata ai tifosi reatini

Agrigento off limits per i tifosi reatini della Real Sebastiani Rieti. Secondo quanto è stato riferito dalla dirigenza della società reatina, i tifosi della Real Sebastiani non sarebbero stati ammessi allo stadio Moncada di Agrigento per motivi di sicurezza. «Vi facciamo presente che la nostra tifoseria - ha informato l'ufficio stampa della Real Sebastiani Rieti - stasera non sarà presente ad Agrigento poiché la Digos della città siciliana, ha contattato i colleghi reatini sconsigliando vivamente il viaggio per motivi di ordine pubblico».

Il tabellino

FORTITUDO AGRIGENTO: Grande 16 (4/6, 2/6), Ambrosin 10 (2/5, 1/3), Morici 15 (6/8, 0/4), Costi 9 (2/6, 1/3), Peterson 6 (3/4 da 2), Bruno 2 (1/1, 0/3), Cuffaro 1 (0/1 da 2), Lo Biondo 4 (2/3 da 2), Bellavia e Indelicato n.e. All. Catalani.

REAL SEBASTIANI RIETI: Stanic 13 (5/11, 1/5), Loschi 14 (4/8 da 3), Contento 9 (0/1, 3/13), Ndoja 9 (1/2, 2/7), Piazza 2 (1/2, 0/3), Ghersetti 6 (3/6, 0/2), Maganza, Dieng 5 (1/1, 1/2), Piccin 2 (0/1, 0/1), Okiljevic n.e. All. Finelli.

Arbitri: Guarino (Cb) e Grappasonno (Ch).

Note. Tiri da 3 Rsr 11/41, Agrigento 4/19. Tiri liberi: Rsr 5/7, Agrigento 11/15. 5 falli: nessuno