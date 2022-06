Il Real Sebastiani va ancora ko ad Agrigento che vince pure gara 2: 72-57. Ora la serie si sposta al PalaSojourner

RIETI - Il Real Sebastiani è con le spalle al muro. Dopo una striscia infinita di vittorie, sul più bello il team di Finelli si sgretola ed è irriconoscibile. Agrigenti si prende anche gara 2 e manda ko il Rsr, 72-57, siciliani 2-0 nella serie e ad una vittoria dalla serie A2. Deludono Ndoja e Maganza di fronte ad una Agrigento con un Ambrosin da appena due punti e Chiarastella out per tutta la ripresa, il Rsr appare di nuovo spento e non dà mai la sensazione di riaprire una serie, che da venerdì si sposterà a Rieti.

La gara

Grande partenza dei padroni di casa, subito avanti 8-0. Il Rsr prova a reagire con Contento che accorcia (10-8), ma Agrigento con la tripla di Morici chiude 17-10 la prima frazione. La Moncada nel secondo quarto vola anche sulla doppia cifra di vantaggio, il Rsr è spento e non decolla, Agrigento controlla e all’intervallo lungo guida 34-22. Al rientro i padroni di casa perdono Chiarastella, gli ospiti ne approfittano con Contento, ma è troppo poco per impensierire la Moncada, avanti 53-43 alla penultima sirena. L’assenza di Chiarastella non abbatte Agrigento, che gioca un ultimo quarto di assoluto livello e non dà scampo ai reatini, ko anche in gara 2, 72-57 il finale.

Il tabellino

Fortitudo Agrigento: Grande 14 (2/7, 2/6), Ambrosin 2 (1/1, 0/4), Morici 5 (1/4, 1/2), Chiarastella 7 (2/2, 1/2), Costi 18 (4/5, 1/7), Peterson 14 (5/10 da 2), Bruno 4 (2/2, 0/4), Cuffaro 3 (1/1 da 3), Lo Biondo 5 (2/2, 0/1), Bellavia n.e. All. Catalani.

Real Sebastiani Rieti: Stanic (0/3 da 2), Loschi 4 (1/1, 0/6), Contento 10 (2/3, 2/10), Ndoja 6 (1/5, 0/3), Piazza 15 (3/4, 2/2), Ghersetti 18 (5/9, 2/5), Maganza (0/2 da 2), Dieng (0/3 da 3), Piccin 4 (1/1 da 2), Okiljevic (0/1, 0/1). All. Finelli.

Arbitri: Roca Av), Agnese (Na).

Note: Tiri da 3: Agrigento 6/27, Rsr 6/30. Tiri liberi: Agrigento 16/18, Rsr 13/21. 5 falli: nessuno.