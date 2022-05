Real Sebastiani senza affanni si prende gara 1: Viola ko 81-60. Foto

RIETI - Il Real Sebastiani si prende gara 1 dei playoff, Reggio Calabria va ko 81-60. Gara senza storia, con gli uomini di Finelli che inaugurano la post season nel migliore dei modi, nonostante l'assenza di Dieng: un dominio costante, match mai in discusione, con 5 uomini in doppia cifra. Si replica lunedì 16 maggio alle 20.30 sempre al PalaSojourner

La gara

Partono bene i padroni di casa, ma a Reggio si aggrappa all’asse Balic-Fall, rimanendo così attaccata in un primo quarto tutto sommato equilibrato, con il Rsr avanti 19-12. Cresce la difesa dei reatini, le triple di Ghersetti, Okiljevic e Loschi fanno il resto e i reatini volano sul 30-20. Gli ospiti con qualche fiammata di Duranti provano a reagire, ma il Rsr è in totale controllo e va all’intervallo lungo sul 41-28. I padroni di casa rientrano dagli spogliatoi col piglio giusto, Maganza sotto canestro continua a faticare, ma sono gli esterni Loschi e Contento a caricarsi di nuovo la squadra sulle spalle e il Real scappa sul +20. Alla penultima sirena gli uomini di Finelli guidano 58-40. Sale in cattedra Ghersetti, Okiljevic infila la seconda tripla di giornata e il Rsr a 5’ dal termine guida di 20 lunghezze. I reatini chiudono la pratica gara 1 con largo anticipo, Reggio Calabria è battuta 81-60.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 13 (4/6, 1/3), Loschi 13 (3/3, 2/7), Contento 12 (4/5, 1/4), Ndoja 12 (0/2, 4/8), Piazza (0/3 da 3), Ghersetti 9 (3/8, 1/1), Maganza 6 (3/6, da 2), Piccin 10 (2/3, 2/4), Okiljevic 6 (0/1, 2/3), Dieng n.e. All. Finelli.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Balic 9 (0/4, 3/9), Duranti 12 (3/6, 2/4), Fall 9 (4/7 da 2), Ingrosso 11 (4/4, 0/2), Gaetano 10 (3/7 da 2), Kekovic (0/2, 0/2), Barrile 6 (0/1, 1/1), Besozzi 3 (1/1 da 3), Valente e Lazzari n.e. All. Bolignano.

Arbitri: Nonna (Va) e Martinelli (Bs)

Note: Tiri da 3: Real 13/33, Viola 7/20. Tiri liberi Real 4/4, Viola 11/16. 5 falli: nessuno.