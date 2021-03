Il Real Sebastiani sconfitto al debutto della fase a orologio: al PalaSojourner passa Taranto 63-65. Foto

RIETI - Seconda sconfitta stagionale interna per il Real Sebastiani Rieti: al PalaSojourner al termine di una bella partita passa la Cj Taranto, 63-65 al fotofinish nel debutto della fase a orologio. Il piano partita di Taranto funziona alla perfezione e i pugliesi meritano il successo e i due punti.

I big del Real non girano: Loschi è ben tenuto dalla difesa tarantina, gara sottotono per Traini e Ndoja rispetto alle precedenti uscite. Male anche gli altri, Cena fatica e Paci conferma il momento negativo intrapreso dal suo arrivo.

Il primo tempo

Ritmi elevati fin dalla palla a due, le triple di Bruno da una parte e di Loschi dall'altra sbloccano il match. Taranto limita bene Loschi e i pugliesi tentano di mettere le mani avanti, la conclusione di Basile dalla lunga distanza porta il Real sul 19-18. Preme sull'acceleratore il Real ed è +9 nel corso del secondo quarto, Taranto invece segue il proprio piano partita ma fallisce troppi canestri facili. Si va all'intervallo sul 38-33.

La ripresa

Al rientro il Real forza troppo e Taranto ricuce lo strappo. Si alza l'intensità nella seconda parte del terzo quarto, i lampi di genio di Stanic riportano i pugliesi a contatto, Rieti con i liberi di Loschi torna sul + 5 della penultima sirena (49-44). Infortunio per Bruno, che abbandona il campo dolorante, Ndoja allunga con una tripla delle sue, immediata la replica dei pugliesi che grazie ad Azzaro trovano la parità (52-52). Inerzia del match in favore della Cj: Matrone e Stanic firmano il +4 degli ospiti. Il Real fatica a trovare la via del canestro, una tripla di Traini sembra svegliare i reatini, che in difesa non tengono quasi mai Matrone, di nuovo preciso in lunetta con un 2/2. Che finale: Morici mantiene avanti la Cj, ma Drigo è una sentenza e con una tripla riporta il match in parità. Matrone allo scadere regala il successo ai suoi e Taranto sbanca il PalaSojourner 65-63.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Traini 3, Ndoja 15, Loschi 16, Paci 3, Drigo 15, Basile 6, Di Pizzo 2, Cena, Provenzani 3, Visentin ne, Di Battista ne. All. Righetti.

Cj Taranto: Agbortabi ne, Longobardi, Azzaro 14, Stanic 13, Bruno 12, Pellecchia ne, Morici 6, Matrone 14, Divac ne, Manisi ne, Duranti 6. All. Olive.

Arbitri: Ugolini di Forlì e Bertuccioli di Pesaro.

