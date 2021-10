Poker del Real Sebastiani: superato l'ostacolo Senigallia per 79-71. Foto

Domenica 31 Ottobre 2021, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 20:35

RIETI - Quarto successo stagionale per il Real Sebastiani, al PalaSojourner passano gli uomini di Finelli: Senigallia è battuta 79-71. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, il Real nella ripresa crea il solco: crescono Contento e Dieng, Loschi e Ghersetti ( 21 punti) segnano di continuo e il Real si mantiene nel gruppo di testa.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni del match



Il primo tempo

Per Finelli out Ndoja, Chiumenti e Traini. Si segna tantissimo al PalaSojourner nel match tra Real e Senigallia fin dalle prime battute: le triple di Loschi da una parte e l'ottimo lavoro di Bedin per gli ospiti, regalano un primo quarto di sostanziale equilibrio. Brutte notizie per Finelli: Tchintcharauli fatica ad entrare in partita, già tre falli per Piazza al termine del primo quarto, che si conclude in perfetta parità. In avvio di secondo quarto i padroni di casa provano a spezzare gli equilibri, portandosi sul +7. Senigallia si conferma squadra temibilissima e mette in mostra tutte le proprie potenzialità: gli uomini di Gabrielli prima rientrano e poi con una tripla di Bedetti passano avanti. Gli ospiti mantengono il pallino del gioco e sul finale allungano ulteriormente: a pochi secondi dalla sirena, Giacomi butta giù un'altra tripla e chiude il primo tempo sul 44-40 per i marcheggiani.

La ripresa

Brutto rientro in campo del Real, Senigallia allunga fino al massimo vantaggio di dieci lunghezze. Reazione Real, affidata ad uno scatenato Marco Contento: come contro Ozzano, cresce nella ripresa e sigla 11 punti consecutivi, reatini a meno uno. Sale in cattedra Dieng, trova due triple consecutive e il Real passa in avanti, buon impatto anche per l'under Piccin. Alla penultima sirena, il Real Sebastiani avanti 59-56. Torna avanti Senigallia, Varaschin tutto solo, trova vita facile da 3. Si accende Loschi e il Real rimette le mani avanti (+ 5), mentre Senigallia perde Bedin e non trova più le vie del canestro. Bedetti fallisce la tripla della disperazione, Ghersetti chiude i conti e mette i titoli di coda al PalaSojourner: termina 79-71.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Loschi 16 (0/1, 3/6), Piazza 2 (0/2, 0/2), Ghersetti 21 (6/11, 1/5), Stanic 8 (4/4, 0/1), Contento 17 (3/4, 2/7), Piccin 2 (1/1 da 2), Tchintcharauli (0/2 da 2), Dieng 13 (2/5, 3/4), Chiumenti e Ogiemwonyi n.e. All. Finelli.

Goldengas Senigallia: Varaschin 9 (3/8, 1/2), Giacomini 12 (2/5, 2/11), Giannini 13 (4/5, 1/2), Bedin 7 (3/5 da 2), Bedetti 16 (5/6, 1/3), Calbini (0/1, 0/1), Gnecchi 10 (3/6, 0/1), Cicconi 4 (1/5 da 2), Terenzi e Giuliani n.e. All.: Gabrielli

Arbitri: Bernassola e Cassiano (Rm).

Note: Tiri da 3 Real 9/25, Senigallia 5/20. Tiri liberi Real 20/27, Senigallia 14/18. 5 falli: Bedin.