Il Real Sebastiani tenta il colpo a Rimini. Unico assente Ndoja. Finelli: «Snodo importante della stagione»

RIETI - Morale alto in casa Real Sebastiani. Domani per Finelli e i suoi al PalaFlaminio (ore 18) c'è la sfida al RivieraBanca Rimini, appaiata a quota 20 punti proprio come i reatini. Il recupero di Chiumenti non è l'unica buona notizia per Finelli, che per la prima volta a distanza di tempo ha lavorato con il gruppo quasi al completo. Unica eccezione per capitan Ndoja: vittima di una contrattura al polpaccio, salterà la sfida con i romagnoli. Sul fronte mercato è sfumato il sogno Lorenzo D'Ercole.

Il coach Finelli presenta così la trasferta di Rimini: «Sono elettrizzato per questo periodo, per la partita di domenica a Rimini che ci aspetta. Inizia uno snodo importante della stagione, Rimini è una verifica del nostro cammino, sarà una partita che avrà la durezza di un playoff. E poi ci sono questi turni infrasettimanali successivi che definiranno i ranking per la Coppa Italia. Dopo tutte le difficoltà incontrate nei mesi precedenti, questa settimana ci siamo allenati al completo, tranne Klaudio. Rivedere i giocatori in palestra mi ha dato fiducia, dobbiamo ritrovare la forma migliore, ci vorrà pazienza ma è bello aver ritrovato il gruppo. Questa sfida va interpretata come una gara 5 di playoff, bisognerà dare valore ad ogni possesso, proprio perché è una partita esterna contro una squadra forte, ben allenata, che ha fattore campo e di tradizione. Sono curioso di vedere quale sarà il nostro impatto, abbiamo l'ambizione di essere presenti con mentalità e consistenza».

Così in campo

RivieraBanca Rimini: 0 Tassinari, 1 Mladenov, 4 Amati, 8 Scarponi, 10 Rivali, 12 Arrigoni, 14 Bedetti, 15 Rinaldi, 17 Fabiani, 22 Masciadri, 41 Saccagi. All. Ferrari

Real Sebastiani Rieti: 1 Roman, 3 Chiumenti, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 33 Okiljevic. All. Finelli.

Arbitri: Nonna (Va) e Pulina (To)

Le altre gare (I di ritorno)

Kienergia Npc - Luiss Roma

Roseto - Senigallia

Cesena - Imola

Ancona - Faenza

Ozzano - Teramo

Civitanova - Giulianova

Jesi - Montegranaro

Classifica

Roseto 26 (14)

Kienergia Npc 22 (14)

Real Sebastiani e Rimini 20 (13)

Ozzano e Ancona 18 (14)

Senigallia e Imola 18 (15)

Cesena 14 (14)

Faenza 12 (14)

Teramo 12 (15)

Luiss Roma 10 (15)

Jesi 7 (13)

Giulianova 6 (14)

Montegranaro 2 (15)