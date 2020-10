Rieti, troppo forte il Real Sebastiani per la Meta Formia: 60-87 nel debutto in Supercoppa

RIETI - Senza storia la sfida del PalaBorrelli di Scauri, il Real Sebastiani domina per tutto l'arco della gara e già mette nel mirino la Supercoppa: Formia è battuta 87-60, conquistando così i primi due punti del girone M. Troppo notevole il divario di roster e condizione tra il Real e il Formia: gli ospiti partono forte, Righetti lancia in campo i suoi pezzi pregiati e il Real crea immediatamente un solco, 14-30 già al termine della prima frazione. Formia deve rincorrere, il Real arriva a toccare le 20 lunghezze di vantaggio e la pratica pontina all'intervallo è praticamente già chiusa. Ben 5 gli uomini in doppia cifra, ancora indisponibile Bagnoli, sotto le planche ci pensa la coppia Di Pizzo-Ndoja a fare la voce grossa.

Il coach

Soddisfatto della prova dei suoi, coch Righetti al termine del match si esprime così: «Iniziare in una certa maniera è sempre importante perché un conto sono le amichevoli, un conto le gare che mettono in palio dei punti. Stasera abbiamo fatto delle cose positive, altre un po’ meno sulle quali ci soffermeremo durante la settimana, ma è normale che sia così. Dobbiamo essere fiduciosi su ciò che facciamo, la squadra segue alla lettera le direttive tecniche ed anche oggi ha lavorato molto sia nella fase d’attacco, che in difesa. Da domani, però, testa alla prossima sfida contro la Luiss, che a mio avviso è un avversario più avanti con la preparazione rispetto a Formia e di conseguenza con più energia sulle gambe: sarà un altro test probante».

Il tabellino

Meta Formia: Jovovic 5, Scampone 0, Longobardi 19, Tamburrini 6, Grgurovic 7, Ianuale 7, Babacar 5, Digno 0, Polidori n.e., Di Prospero 11. Coach: Gianni Di Rocco.

Real Sebastiani Rieti: Di Pizzo 16, Diomede 10, Ndoja 16, Loschi 4, Bottioni 6, Drigo 15, Provenzani 5, Casini 11, Cena 4, Kader n.e. Coach: Alex Righetti.

Arbitri: Picchi e Roberti.

