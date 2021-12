Il Cantalice dei tanti giovani paga le disattenzioni e va ko 2-0 sul campo del Real Rocca di Papa

RIETI - Il Cantalice cerca ma non trova la continuità sperata. Nella dodicesima giornata di Eccellenza i biancorossi cadono 2-0 al Fiorentini di Roma contro il Real Rocca di Papa La Rustica. Un gol per tempo dei padroni di casa portano al ko. Non varia la posizione di classifica ma i tre punti potevano essere fondamentali per il prosieguo di stagione. Rimane il tabù della trasferta per i reatini.

La gara

Formazione rimaneggiata causa infortuni, tanti i giovanissimi schierati dal tecnico Simone Patacchiola.

Un Cantalice meno attento viene colpito su due disattenzioni. Bene i primi 20’ dei biancorossi poi un infortunio alla spalla di Ortenzi toglie l’equilibrio. Il primo gol dei romani arriva nel finale del primo tempo con Sebastianelli che approfitta di una palla allontanata da Scaramuzzino per mettere in rete l’1-0. I biancorossi sono costretti a recuperare.

Stesso copione nella ripresa: il Cantalice si ritrova sotto di due gol dopo pochi minuti Piccirilli su ripartenza aggancia un cross in area e trova il gol del 2-0 nonostante la stretta marcatura dei difensori ospiti. Nei 20 minuti finali entra Beccarini e i reatini crescono ma resta difficile recuperare lo svantaggio.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola: «Partita in cui potevamo fare sicuramente meglio. Oggi la rosa era molto giovane e forse lo abbiamo pagato. Dobbiamo toglierci dalla mente questa prestazione e pensare alla prossima gara».