LE DICHIARAZIONI

IL TABELLINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Iniziano a mancare gli aggettivi per descrivere questo Real Rieti. Tre punti fondamentali conquistati in rimonta dalla formazione amarantoceleste, che al PalaMalfatti batte 6-3 il Napoli. Una partita dai due volti: nel primo tempo il Napoli domina la scena, segnando tre volte con la doppietta di Chano, intervallata dal momentaneo 2-0 di Rubio. L'impressione è che il Real non sia in partita, un Real che rinunvia a Jeffe acciaccato, e con un Nicolodi che accusa ancora un problema alla coscia sinistra. Prima dell'intervallo arriva la fiammata che riaccende la partita, con Esposito che riceve l'assist di Chimanguinho e batte Molitierno per l'1-3.L'inizio di secondo tempo regala un Real completamente diverso, anche con la complicità di un Napoli che forse pensa di averla già vinta ed è meno concreto e veemente della prima frazione. Chimanguinho ci mette poco a spingere in porta il tap-in del 2-3, gol che rilancia le ambizioni amarantocelesti e mette definitivamente in partita il PalaMalfatti. Il Napoli si carica di falli e dopo sette minuti è già in bonus. Il pareggio lo firma Kakà proprio su tiro libero, con un piattone piazzato che batte Molitierno per il 3-3. E' il gol della svolta psicologica della partita, perchè il Napoli perde le ultime certezze rimaste ed il Real, da parte sua, trova in contropiede l'autogol sfortunatissimo di Jesulito per il ribaltone: ora è 4-3.Marin, allontanato dal campo per proteste al pari di Festuccia, si gioca la carta del portiere di movimento, m è il Real a trovare ancora i guizzi giusti prima con Chimanguinho, che fa doppietta personale, e poi con Jefferson, che corona una partita spaziale con il gol del definitivo 6-3. E' apoteosi al PalaMalfatti, con il pubblico amarantoceleste che si gode un Real infinito, capace di rimontare il Napoli e di agganciare il terzo posto in classifica occupato proprio dai partenopei. Ora arrivano le Final Eight di Coppa Italia: il 21 marzo sarà sfida nei quarti di finale al Meta Catania in un PalaBigi che riporta alla mente dolci ricordi per i colori amarantoceleste.Grande soddisfazione al termine della gara per Marco Abati, vice di David Festuccia: "E' stata una partita al cardiopalma, dopo una settimana di lavoro intenso, questo é il “raccogliere i frutti” di tutti i ragazzi e di tutto lo staff. Ci meritiamo questa vittoria, proprio com’è avvenuta: con la sofferenza del primo tempo e il gol a pochi minuti dallo scadere che ha riaperto la partita e ci ha dato la spinta giusta”. Per quanto riguarda le prossime partite, Abati aggiunge: “siamo tutti orgogliosi dei ragazzi e ora la testa è sicuramente alle Final Eight cercando di fare il possibile per ottenere i migliori risultati in ogni singolo match"Putano, Jefferson, Abdala, Nicolodi, Kakà, Relandini, Micoli, Esposito, Pandolfi, Stentella, Bucci, Jeffe, Chimanguinho, Joaozinho. All. FestucciaMolitierno, Wilhelm, Chano, Jesulito, Mancha, Bellobuono, P. Moccia, De Luca, Duarte, Salas, Rubio, Amirante, G. Moccia, Cesaroni. All. Marin2'48'' p.t. Chano (N), 6'13'' Rubio (N), 10'51'' Chano (N), 19'22'' Esposito (R), 1'38'' s.t. Chimanguinho (R), 14'47'' Kakà (R), 17'28'' aut. Jesulito (R), 18'56'' Jefferson (R), 19'41'' Chimanguinho (R)Jefferson (R), Esposito (R), Duarte (N), Salas (N), De Luca (N)10'06'' s.t. allontanato Marin (N) per proteste, 15'33'' Festuccia allontanato per proteste (R)Luca Mario Vannucchi (Prato), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Gianluca Gentile (Roma 1)