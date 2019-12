LE DICHIARAZIONI DEL POST GARA

RIETI - Rammarico Real Rieti. Gli amarantocelesti superano la prova Avellino nonostante il 2-2 finale al termine di una partita bellissima, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e ricchissima di occasioni. Tra i migliori indubbiamente i due portieri Molitierno e Tondi, autori di grandi parate. Bella prova di orgoglio e carattere della squadra di Jeffe e Cundari, che riesce a reagire al rosso dubbio sventolato all'indirizzo di Ramon nel primo tempo. E' proprio il Real a passare in vantaggio con Fortino, che di sinistro la piazza e mette fuori causa Molitierno. La partita è vibrante, l'Avellino dimostra di meritare le zone alte della classifica e risponde colpo sul colpo. Quando il primo tempo sembra chiudersi sullo 0-1, arriva però la prima svolta. Ramon, che aveva già rimediato un giallo molto dubbio, "tampona" Fantecele: secondo gli arbitri è secondo cartellino giallo e conseguente rosso. A 30" dal termine della prima frazione, in superiorità numerica, i padroni di casa trovano il pareggio con Menzeguez. Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa il Real non parte bene come nel primo tempo, il Sandro Abate colpisce un palo, e dopo un minuto e mezzo trova il gol del vantaggio con una bella puntata in diagonale di Fantecele, che ribalta la partita e fa 2-1. Gli amarantocelesti non si scompongono, un rigenerato Jelovcic (così come Ramon) colpisce il palo, ma è proprio lui, a 7' dal termine, a trovare il 2-2 con una bella giocata. Il finale resta apertissimo, negli ultimi due minuti il Real prima si divora due gol con Javi Roni e Rafael, poi rischia di capitolare con Kaka, che da ottima posizione spedisce alto. Termina cosi 2-2 una bellissima partita, ma al di là del punteggio finale il Real dimostra di aver ritrovato la strada giusta. Ora altra trasferta insidiosa contro il Todis Lido Di Ostia, da affrontare senza Ramon, con un Moura da valutare, ma un Titon in più. Per il laterale ex Kaos e Genova l'annunicio ufficiale potrebbe arrivare già domani.A commentare il pareggio è un soddisfatto patron Roberto Pietropaoli: "Al di là del punteggio, stasera ho visto un grande Real Rieti, quello che mi aspettavo. Meritavamo assolutamente di vincere, ma ripeto, alla squadra stasera vanno solo i complimenti". Poi un commento anche sul doppio giallo a Ramon: "Generoso, uno dei due gialli poteva essere evitato dagli arbitri, che sbagliano come i giocatori, quindi va accettato".Molitierno, Fantecele, Abate, Dian Luka, Mello, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Bebetinho, Kakà, Abdala, Iandolo, Amirante, Vitiello. All. BatistaTondi, Ramon, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, Ciani, Romano, Jeffe, Javi Roni, De Michelis, Rafinha Rizzi, De Luca, Tornatore. All. Cundari7'24'' p.t. Fortino (R), 19'47'' Menzeguez (SA), 6'08'' s.t. Fantecele (SA), 12'09'' Jelovcic (R)Paolo De Lorenzo (Brindisi), Daniele Biondo (Varese) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)Espulso al 18'25'' del p.t. Ramon (R) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Kakà (SA), Dian Luka (SA), Javi Roni (R), Rafinha Rizzi (R), Mello (SA).Paolo De Lorenzo (Brindisi), Daniele Biondo (Varese) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)