di Mattia Esposito

RIETI - Il Real Rieti è grande. Impresa degli amarantocelesti al PalaBigi di Reggio Emilia, violato per la seconda volta in stagione. E’ una doppietta strepitosa di Douglas Nicolodi a regalare al Real un successo pesantissimo nella gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, sabato gli amarantocelesti possono chiudere i conti con un pareggio o una vittoria per volare in semifinale scudetto per la seconda volta in tre anni. Il 2-1 finale come detto è griffato da Douglas Nicolodi e arriva in rimonta dopo il gol subito in avvio con il tocco di Garrido che Sergio Romano non riesce a spingere fuori dalla porta. Questa però è la serata che dimostra quanto possa essere squadra il Real, che non si scompone e prima pareggia i conti con un bolide ad incrociare del folletto di Marmaco e va all’intervallo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa la partita si mantiene divertente ed equilibrata con occasioni da entrambe le parti. Joaozinho ha sui piedi la palla del vantaggio poco dopo la metà della ripresa, poi però il Real soffre le offensive del Kaos e salva sulla linea il probabile gol del vantaggio degli emiliani. A due dalla fine però arriva la zampata del campione: Nicolodi si invola su una palla che sembrava morta e con un pallonetto batte Timm in uscita: è apoteosi Real, che si porta a casa un successo pesantissimo. Domenica alle 20.30 gara 2 in un PalaMalfatti che si preannuncia caldissimo: per volare in semifinale basterà un pareggio o, ancora meglio una vittoria. Molto soddisfatto il patron Roberto Pietropaoli a fine gara: “Quanto conta davvero la squadra si compatta e non sbaglia. Ho visto un Kaos stanco ma il Real ha lottato su ogni pallone, e quando giochiamo cosi queste imprese riescono. Domenica mi aspetto un grande pubblico al PalaMalfatti”



IL TABELLINO

KAOS REGGIO EMILIA-REAL RIETI 1-2 (1-1 p.t.)

KAOS REGGIO EMILIA: Timm, Garrido, Mello, Fits, Avellino, Tuli, Minetto, Kakà, Zanotto, Vinicius, Pulvirenti, Vezzani. All. Juanlu

REAL RIETI: Garcia Pereira, Joaozinho, Romano, Nicolodi, Rafinha, Paulinho, Esposito, Corsini, Schininà, Betao, Caetano, Lupinella. All. Bellarte

MARCATORI: 0'14'' p.t. Garrido (K), 18'38'' Nicolodi (R), 17'40'' s.t. Nicolodi (R)

AMMONITI: Fits (K), Paulinho (R), Caetano (R), Tuli (K), Paulinho (R), Romano (R)

NOTE: al 12'58'' del p.t. Timm (K) para un tiro libero a Schininà (R)

ARBITRI: Gaudenzio Raffaelli (Treviso), Nicola Raimondi (Battipaglia), Stefano Mestieri (Finale Emilia) CRONO: Damiano Bizzarri (Reggio Emilia)

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:48



