di Mattia Esposito

RIETI - Subito dopo l'amichevole col Gubbio, giocata la scorsa settimana, i tifosi avevano già avuto i primi contatti con il nuovo pullman del Real Rieti, con tanto di primi selfie. Questo pomeriggio alle 17.45 si è svolta la presentazione ufficiale alla presenza di un gruppo di curiosi. Tutta la squadra in posa per la prima foto ufficiale del pullman, colore azzurro, con un grande logo del Real sulle fiancate. Si tratta di un pullman brandizzato, realizzato in collaborazione con la ditta Dgs Travel, che accompagnerà il Real nella prossima stagione in giro per l'Italia. Si tratta di un inedito assoluto non solo per il Real Rieti, ma anche per lo sport reatino, un altro passo di crescita del brand Real Rieti.

Marted├Č 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:52



