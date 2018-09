RIETI - Grazie all'accordo commerciale siglato con la società di trasporto D.G.S. Travel, il Real Rieti avrà a disposizione per l'intera stagione sportiva 2018/2019 un pullman Gran Turismo che accompagnerà la squadra nelle varie trasferte in programma. "È la prima volta che una società sportiva di Rieti può disporre di un pullman brandizzato - precisa il proprietario del Real Rieti Roberto Pietropaoli - Ringraziamo la D.G.S. Travel per il connubio, ma per rendere tutto questo un plus, ora servono i risultati sul campo".



Domani alle ore 17,45 nel piazzale antistante il PalaMalfatti il pullman verrà presentato ufficialmente alla città, ai tifosi e agli organi d'informazione. Mercoledì invece, alle ore 19,30 al PalaMalfatti, il Real Rieti di Massimiliano Mannino sosterrà la penultima amichevole pre-campionato contro l'Italpol, a pochi giorni dal "Memorial Stanislao Pietropaoli" giunto alla settima edizione.

