di Mattia Esposito

RIETI - Sono ore importanti per il mercato del Real Rieti, che continua a muoversi incessantemente tra certezze, semplici sondaggi e trattative vere e proprie. A proposito delle trattative si è chiusa quella che porta a Tiziano Chilelli, pivot italiano classe 1994 che dunque sarà il vice Chimanguinho. La trattativa è praticamente decisiva e si aspetta solo il comunicato da parte del club amarantoceleste. Chilelli, pivot italiano classe 1994, ha militato lo scorso anno nella Lazio. Giocatore mancino dotato di grande fisico e ottimo tiro Chilelli andrà ad allungare le rotazioni degli italiani insieme al confermato Matteo Esposito. Il nuovo regolamento ha infatti ampliato i giocatori da inserire nella lista di gara, che non saranno più 12 ma 14, come previsto già ad esempio nelle competizioni Uefa, sia a livello di nazionali, sia di club. Chilelli può essere quindi inserito, a tutti gli effetti, tra i colpi di mercato del Real, che adesso punta a trovare il settimo “italo”, salvo innesti per eventuali tribune. Nella lista dei 14 infatti, sette saranno gli “stranieri” mentre gli altri dovranno essere italiani. Intanto ieri è arrivata una notizia che ha scosso l’intero movimento futsal italiano: la Luparense non si iscriverà al prossimo campionato di serie A. La squadra del presidente Zarattini, fondata nel 1996, è la più vincente del futsal italiano e proprio Zarattini avrebbe deciso di investire tutte le sue risorse nella squadra della Luparense di calcio a 11. Un brutto colpo, visto che parlando di futsal in Italia, inevitabilmente, il primo nome che viene in mente è proprio quello della Luparense.

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA