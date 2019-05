Ultimo aggiornamento: 14:38

RIETI - La notizia era nell'aria. L'eliminazione dalla corsa scudetto e le prestazioni opache in gara 2 e 3 hanno portato il Real Rieti a riflettere sul futuro. Neanche a 24 ore di distanza dal ko del Pala Cesaroni, il Real Rieti ha comunicato attraverso una nota la separazione con il tecnico David Festuccia.Subentrato a Mannino a stagione in corso il tecnico reatino ha chiuso con il terzo posto in regolar season, la vittoria in Coppa della Divisione, la semifinale di Coppa Italia e proprio la semifinale scudetto. Alla base della scelta forse le brutte prestazioni offerte nelle ultime due gare dei playoff, tantoché, proprio in mattinata, è arrivato proprio il comunicato ufficiale.Questa la nota diffusa dal club amarantoceleste: «Il Real Rieti comunica di non voler proseguire il rapporto professionale col tecnico David Festuccia. La società lo ringrazia per l’impegno e la disponibilità profusa in questi anni sia nelle vesti di allenatore, che in altri ruoli in seno alla struttura organizzativa e gli augura le miglior fortune umane e professionali».Resta invece da chiarire la posizione di Marco Abati che dovrebbe restare in carica come allenatore del settore giovanile dopo aver supportato lo stesso Festuccia nel ruolo di vice.