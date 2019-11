© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il primo giorno di Miki in amarantoceleste. Il tecnico è arrivato oggi al PalaMalfatti intorno alle 16.30. Viaggio in segreteria per gli adempimenti burocratici di rito e poi due passi al PalaMalfatti. Una struttura molto diversa rispetto a quella di sette anni fa, quando il Real si affacciava per la prima volta in serie A ed il PalaMalfatti aveva appena iniziato la sua transizione da bocciodromo all'impianto che è oggi. Tra pochi minuti Miki sarà in campo per dirigere il primo allenamento e domani sara in panchina per il match in Coppa Della Divisione contro la Lazio: "Sensazioni? Positive, altrimenti non avrei accettato l'offerta del patron.Scudetto? Trovo una società ed una struttura molto in crescita, credo di poter dire che il Real, sotto questo punto di vista, sia la migliore in Italia, ora dovremo iniziare un percorso anche dal punto di vista tecnico. Prima di me c'era un grande allenatore come Duda, non avrebbe senso ora stravolgere tutto, inseriremo i concetti un po' alla volta". Poi un messaggio ai tifosi: "Chiedo a loro di venire a supportarci, dobbiamo andare tutti nella stessa direzione".Insieme a lui anche Alessandro Lonero, il nuovo preparatore atletico. Si completa cosi lo staff tecnico che chiuderà questa stagione.