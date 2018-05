di Mattia Esposito

RIETI - Per la seconda volta in tre anni il Real Rieti è in semifinale scudetto. Gli amarantocelesti calano sul parquet del PalaMalfatti una prestazione sontuosa, andandosi a prende la semifinale con il risultato finale di 5-2.Anche questa volta la partita inizia col piede sbagliato, con Kaka bravo sugli sviluppi di un calcio d’angolo a spingere in porta il gol del vantaggio. Da quel momento in poi però è show personale di Douglas Nicolodi, letteralmente un campione. Il numero 21 pareggia prima i conti e poi inventa una giocata pazzesca: ruleta a saltare il raddoppio e assist al bacio sul secondo palo a Corsini, che spinge il pallone in porta per il vantaggio. Il PalaMalfatti, letteralmente stracolmo, spinge il Real, che si difende con ordine dagli assalti del Kaos. Il primo tempo si chiude sul 2-1. Nella ripresa il copione non cambia, ,ma il Real, nonostante l’assenza di Betao, sembra veramente in palla. Il 3-1 arriva con un rilancio di Garcia Pereira che pesca Paulinho: il laterale portoghese è fortunato nel rimpallo con Molitierno e bravo dopo la ribattuta a spingere il pallone in rete. E’ il gol che manda in estasi il PalaMalfatti: Juanlu si gioca la carta del portiere di movimento ma il Real si difende con ordine e colpisce ancora con Garcia Pereira, che infila direttamente dalla sua porta. Il 4-1 stronca definitivamente le speranze del Kaos, che capitola ancora con un contropiede di Nicolodi e trova il definitivo 5-2 con il bolide di Mello. Sulle tribune parte la festa, il tutto sotto gli occhi del presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro. Il Real va quindi in semifinale scudetto dove affronterà la corazzata Acqua&Sapone: servirà una semifinale epica per giocarsi le possibilità della seconda finale scudetto della storia. Enormemente soddisfatto il patron Roberto Pietropaoli: “Negli ultimi tre anni abbiamo vinto una Winter Cup, giocato una finale scudetto, sfiorato di un soffio la Final Four di Uefa Futsal Cup e oggi ci siamo presi ancora una semifinale scudetto. Sono stati tutti straordinari”. Difficile trovare aggettivi diversi, perché il Real di stasera, TUTTO il Real, è stato assolutamente straordinario.Garcia Pereira, Corsini, Rafinha, Nicolodi, Joãozinho, Caetano, Paulinho, Schininà, Romano, Esposito, De Michelis, Lupinella. All. BellarteMolitierno, Tuli, Kakà, Fits, Avellino, Timm, Garrido, Fusari, Dudù Costa, Zanotto, Mello, Pulvirenti. All. JuanluParente di Como, Schirripa di Reggio Calabria e Asaro di Roma 2.6’36” Kakà, 7’19” Nicolodi, 8’44” Corsini, 4’45”st Paulinho, 17’46” Garcia Pereira, 18’39” Nicolodi, 19’04” Mello.ammoniti Schininà, Rafinha, Kakà e Avellino. Spettatori 650 circa.