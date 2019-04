RIETI - ll posticipo della ventesima giornata di serie A termina 2-2 tra Real Rieti e Feldi Eboli. Amarantocelesti due volte avanti e due volte rimontati dai campani, che falliscono un calcio di rigore a due minuti dal termine con Pedotti. Partita di grande intensità e bellezza al PalaMalfatti, con il Real che, complessivamente, avrebbe meritato forse di portare a casa i tre punti.



Il pareggio, di fatto, non accontenta nessuno, con il Napoli che tiene due lunghezze di vantaggio sul Real. Come detto la partita è bellissima, quasi in clima playoff con tanta intensità da ambo le parti. Il Real la sblocca con il calcio di punizione di Jefferson, che trova però un Laion non perfetto per l'1-0 Real Rieti. Prima dell'intervallo la Feldi pareggia i conti con una bella giocata di Fornari, che di tacco allunga in porta e manda le squadre al riposo sull'1-1. La ripresa è ancora più bella, con le squadre che non concendono centrimetri e lottano su ogni pallone. E' ancora il Real a mettere il naso avanti con Jefferson, che finta con il sinistro e poi, di destro, infila all'angolino. Nel momento in cui il Real sembra poter dare la spallata alla partita, arriva l'ingenuità. Esposito perde un pallone pesantissimo davanti alla porta e Arrieta non perdona per il 2-2. Nel finale succede di tutto, a due minuti dalla fine arriva un calcio di rigore per la Feldi Eboli per fallo molto dubbio di Putano su Fornari. Pedotti si presenta dal dischetto ma spara alto. Il Real si riversa in avanti fiutando il colpaccio e va vicinissimo due volte al gol, prima con Chimanguinho, poi con un palo clamoroso di Kakà a Laion battuto. Finisce 2-2 tra gli applausi del PalaMalfatti. Ora il Real deve tornare a vincere: venerdì sfida in trasferta all'Arzignano.

LE DICHIARAZIONI

Queste le parole del tecnico Marco Abati (oggi primo allenatore con la squalifica di Festuccia) al termine della gara: "E' stata una gara di un'intensità assoluta, sapevamo che sarebbe stato un avversario tosto da affrontare, ma ai ragazzi avevamo chiesto di dare tutto quello che avevano nonostante le defezioni. Alla fine credo un pareggio giusto: loro hanno sbagliato il rigore, noi abbiamo colpito il palo. Ci tenevamo a dedicare questa vittoria ai nostri tifosi e a Diego (De Michelis) che stamattina è stato operato, ma nonostante tutto credo che la prestazione complessivamente sia stata comunque degna del pensiero. Mancano ancora due gare, teniamo a distanza una diretta avversaria, cercheremo di chiudere la regular season al meglio"

IL TABELLINO

Real Rieti: Esposito, Bucci, Stentella, Jeffe, Chimanguinho, Joãozinho, Pandolfi, Kakà, Abdala, Relandini, Nicolodi, Micoli, Jefferson, Putano. All. Abati

Feldi Eboli: Glielmi, Laion, Romano, Frosolone, Tuli, Josiko, Fornari, Arrieta, Pedotti, Bocao, Pasculli, Caponigro, Vitale, Senatore. All. Cipolla

Arbitri: Prisma di Crotone, Pani di Oristano e Zannola di Ostia Lido

Reti: 8’19” Jefferson, 9’48” Fornari, 6’05” st Jefferson, 9’08” Arrieta.

Note. Ammoniti Josiko, Arrieta, Putano e Jefferson. Spettatori 450 circa.

Ultimo aggiornamento: 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA