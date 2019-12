RIETI - Una vittoria fondamentale, sofferta, ma tutto sommato meritata per il Real Rieti, che in un PalaMalfatti quasi sold out chiude il 2019 battendo 4-3 la Feldi Eboli. Partita di grande intensità al PalaMalfatti, con due ottime squadre che confermano le attese della vigilia.

E' proprio il Real a sbloccare la gara dopo un minuto con Rodolfo Fortino, che dal dischetto batte Laion dopo un tocco con il braccio di Ercolessi, facendo 1-0. La partita corre sui binari dell'equilibrio, la Feldi lotta, il Real risponde colpo su colpo, spinto anche da un sontuoso Ramon. Il raddoppio lo firma però Franco Jelovcic che "nasconde" il pallone ad un avversario e poi, di punta, batte ancora Laion per il 2-0. Il primo tempo scorre via con qualche buona chance per parte, compreso un palo degli ospiti, che trovano il 2-1 grazie ad un regalo del Real: Javi Roni perde il pallone davanti alla porta e Romano, da ex, spinge in porta il gol che accorcia le distanze. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa la partita va a folate: il Real cerca di partire forte ma la Feldi è assolutamente in partita. E' Ramon però ad inventarsi una super giocata, sfilando il pallone ad un avversario prima di indirizzarlo all'incrocio dei pali per il 3-1.



Finita? Assolutamente no. La Feldi continua a crederci e Tondi, che nel primo tempo aveva sbattuto contro il palo con la testa, continua ad avere problemi ed è costretto ad uscire dal campo. Mancha accorcia le distanze su calcio di punizione, scrivendo il 3-2, poi è un altro ex, Bissoni, a pareggiare i conti deviando in rete di testa una conclusione sporca di Fornari. A 3' minuti dal termine Jeffe però dimostra grande stoffa: nel momento in cui l'inerzia della gara è tutta per la Feldi non si accontenta, giocandosi il portiere di movimento. Il Real muove il pallone e alla fine è Rafael, su assist di Fortino, a far letteralmente esplodere il PalaMalfatti per il definitivo 4-3, visto che gli amarantocelesti riescono a resistere sul portiere di movimento ospite. Il Real chiude il girone di andata a quota 32 punti, meno quattro dal Pesaro campione d'inverno e meno tre dall'Acqua&Sapone seconda, ma soprattutto stacca di otto punti la Feldi.

IL TABELLINO

Real Rieti: Tondi, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, Rafinha Rizzi, Tirana, Ramon, Romano, Javi Roni, De Michelis, Titon, De Luca, Relandini, Tornatore. All. Cundari

Feldi Eboli: Laion, Romano, Fornari, Tres, Ercolessi, Spisso, Bissoni, Bagatini, Caponigro, Saponara, Mancha, Glielmi, Fiuza. All. Cipolla

Arbitri: Michele Ronca (Rovigo), Pasquale Marcello Falcone (Foggia) CRONO: Andrea Seminara (Tivoli)

Marcatori: 1'07'' p.t. rig. Fortino (R), 9'58'' Jelovcic (R), 19'33'' Romano (F), 6'21'' s.t. Ramon (R), 12'06'' Mancha (F), 14'17'' Bissoni (F), 18'17'' Rafinha Novaes (R)

Note: ammoniti Tondi (R), Romano (F), Rafinha Rizzi (R), Bagatini (F)

LE INTERVISTE

«Questa è una vittoria importante perché oltre ad aver battuto un avversario esperto e insidioso, è arrivata con la forza del gruppo. Ce la siamo andati a prendere ad ogni costo, il messaggio che manda il tecnico quando decide di piazzare il portiere di movimento a 3' dalla fine è quello di non accontentarsi», ha detto il patron Pietropaoli al termine della gara.

