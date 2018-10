LE DICHIARAZIONI DI MANNINO

IL TABELLINO

RIETI - Altro giro, altro avversario, altro 4-2. Vince ancora il Real Rieti e lo fa in trasferta contro il Civitella Colrmax al PalaSantaFilomena di Chieti. Nel primo tempo gli amarantocelesti partono bene e sbloccano la gara con il primo gol ufficiale di Tuli, salvo poi subire la rimonta con l’1-2 firmato da Fabinho, che porta in vantaggio i padroni di casa. Prima dell’intervallo ci pensa Kakà, al terzo gol in due partite, a mandare le squadre al riposo sul 2-2. Nel secondo tempo il Real rischia qualcosa ma trova il nuovo vantaggio con un grande gol di Rafinha: poco prima il Civitella aveva chiesto un calcio di rigore per un presunto fallo su Fabinho che poteva essere sanzionato. A questo punto mister Palusci, a otto dalla fine, si gioca il portiere di movimento, ma è il solito Joaozinho a recuperare il pallone prima di depositarlo a porta sguarnita in una azione fotocopia al 4-1 realizzato lunedì contro la Lazio. Vince ancora il Real, ma continua a non brillare. Anche contro il Civitella, seppur in sensibile miglioramento, il gioco si è visto solamente a sprazzi, anche se con sei punti di bottino complessivo la squadra e mister Mannino potranno lavorare sicuramente con un pizzico di serenità in più.“Dopo un inizio non ottimo abbiamo trovato le giuste misure, abbiamo abbassato leggermente la squadra perché eravamo in ritardo quando andavamo in pressione e sotto tutti i punti di vista siamo usciti fuori. Bravo a tutti: difesa importante anche di carattere, questo è l’aspetto che mi piace sottolineare stasera. E non subire neanche un tiro con 8’ di portiere di movimento avversario è un altro aspetto che va evidenziato. C’è ancora da lavorare sulle palle ferme: questa settimana intensificherò il lavoro sotto quell’aspetto, ma ancora bravi a tutti”.Mazzocchetti, Morgado, Horvat, Coco, Titon, Pavone, Rocchigiani, Jelavic, Romano, Dodó, Fabinho, Curri, Gargantini. All. PalusciGarcia Pereira, Jefferson, Chimanguinho, Nicolodi, Rafinha, Kakà, De Michelis, Joãozinho, Evandro, Chilelli, Tuli, Stentella, Esposito, Giannone. All. ManninoManzione di Salerno e Fiorentino di Molfetta5’40” Tuli, 6’34” Fabinho, 8’20” Fabinho, 13’00” Kakà, 9’21” st Rafinha, 18’10” Joãozinho.ammoniti Morgado, Horvat e Jefferson.