LE DICHIARAZIONI DEL POST GARA

IL TABELLINO

IL TABELLONE MASCHILE

Ultimo aggiornamento: 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con grande cuore, enorme sofferenza ed anche un pizzico di fortuna il Real Rieti scrive un'altra pagina bellissima della sua storia: grazie al successo per 1-0 sul Meta Catania gli amarantocelesti volano per la prima volta in semifinale di Coppa Italia (Foto da Divisione Calcio a 5). Dopo un primo tempo ben giocato, il Real, nella ripresa, soffre tantissimo, rischiando più volte di capitolare sulle offensive di un Meta fermato dai pali e dalle parate di un super Putano. Come detto nella prima frazione il Real parte bene, nonostante il Meta provi ad alzare subito l'intensità ed il tono fisico. Entrambe le squadre hanno un paio di buone chance per passare in vantaggio, ma intanto i siciliani si caricano di falli e, a meno di due dal termine, raggiungono il bonus. Kakà ha la chance su tiro libero ma spedice fuori. Un primo tempo che sembra chiudersi cosi, e invece trova la zampata della squadra di Festuccia. Schema perfetto da palla da fermo, pallone al bacio di Joaozinho che pesca il tap in di Douglas Nicolodi. Il folletto amarantoceleste rompe un digiuno lunghissimo e ritrova un gol che può svoltare la sua stagione. Nella ripresa il Real concede tanto campo ad un Meta mai domo, che crea occasioni a ripetizione e colpisce due legni con Espindola e Constantino. Alla fine sono le parate di Putano a tenere in piedi la formazione amarantoceleste, che difende l'1-0 e si trasferirà a Faenza per la semifinale contro una tra Acqua&Sapone e Lazio, che saranno in campo tra poco.David Festuccia, tecnico Real Rieti: "Siamo una squadra. Con sudore e sacrificio ci siamo portati avanti in questa competizione. Non era assolutamente scontato passare il turno, un plauso al Catania ma bravi anche noi a metterci cuore e anima. Questo è il Real che conosco, questo è il Real che voglio".Putano, Esposito, Jeffe, Chimanguinho, Nicolodi, Pandolfi, Stentella, Joaozinho, Kakà, Abdala, Jefferson, Masini, Relandini, Micoli. FestucciaThiago Perez, Alex, Tres Rudinei, Musumeci, Espindola, Messina, Silvestri, Spampinato, Ernani, Brancato, Amoedo, Azzoni, Duda Dalcin, Tornatore. All. SamperiSalvatore Minichini (Ercolano), Natale Mazzone (Imola), Riccardo Davì (Bologna) CRONO: Michele Ronca (Rovigo)19'06" p.t. Nicolodi (R)Ammoniti: Abdala (R), Kakà (R), Alex (M), Nicolodi (R), Jefferson (R). Al 18'22" p.t. Kakà (R) calcia fuori un tiro libero.Lollo Caffè Napoli - Feldi Eboli 0-6 sub.judiceItalservice Pesaro - Came Dosson 4-1Real Rieti - Meta Catania Bricocity 1-0Acqua&Sapone Unigross- Lazio (stasera, ore 20.30)Italservice Pesaro - Feldi EboliReal Rieti - Acqua&Sapone Unigross o Lazio