RIETI - Non solo la prima squadra. In casa Real Rieti si lavora per rinnovare il settore giovanile. Stamane, attraverso un comunicato, la società ha diramato tutte le novità. Marco Palombi si prende la carica di responsabile del settore giovanile, mentre Fabio Stentella ne sarà responsabile tecnico. Due figure che erano già presenti all'interno del Real ma che ora avranno compiti diversi e decisamente più importanti, come emerge anche dalle parole affidate al sito internet del club di Palombi: "Alla chiamata del patron – spiega Marco Palombi – sono rimasto sorpreso e mi sono anche molto emozionato. È un ruolo di grandi responsabilità e lo ringrazio per aver riposto in me la fiducia. Spero di sbagliare il meno possibile, di sicuro lavorerò sempre come ho fatto finora, per il bene del Real Rieti e di tutti i nostri ragazzi”. Enorme soddisfazione anche per Fabio Stentella: "ono onorato ed entusiasta dell’incarico che la Società ha deciso di affidare ad entrambi – di Fabio Stentella -. Da due anni ormai lavoriamo a stretto contatto con passione e costanza, con la voglia di far crescere i nostri ragazzi per il bene loro e nell’interesse della società stessa, raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati e cioè quelli di vedere diversi ragazzi approdare in pianta stabile in Serie A dopo aver fatto la trafila nelle giovanili e questo per noi è motivo di grande orgoglio. L’obiettivo per la prossima stagione sarà quello di dare continuità al percorso iniziato proprio insieme a Marco". A completare l'organico anche la fisioterapista Patrizia Lombardi ed il preparatore atletico che sarà Mario Nobili.