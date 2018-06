di Mattia Esposito

RIETI - La storia tra Massimiliano Mannino ed il Real Rieti sembra essere partita nel migliore dei modi. Ieri una nuova riunione tra il tecnico ex Latina e la società per continuare il lavoro di programmazione e definire il piano in vista della prossima stagione. Proprio al termine della riunione il tecnico romano ha fatto il punto della situazione dopo le prime settimane di lavoro, non nascondendo una certa soddisfazione: “Tutto sta andando oltre ogni aspettativa, sapevo di trovare una società organizzata, ma è tutto davvero oltre ogni aspettativa. Ho trovato un gruppo di persone che mi stanno mettendo a disposizione tutto quello di cui un allenatore ha bisogno, e questo non solo dal punto di vista della rosa, ma anche del contorno, che è altrettanto importante”. La squadra si radunerà il prossimo 6 agosto, da li inizierà il lavoro in vista delle prime amichevoli, anche se fino a quella data bisognerà lavorare per completare la rosa. Il più è fatto, visto che per Chimanguinho e Vinicius si attendono i comunicati la prossima settimana, anche se nello scacchiere manca ancora un colpo: “La società ci sta lavorando – continua Mannino-, cerchiamo un giocatore importante, in grado di garantire esperienza e qualità in entrambe le fasi”. Il nome che sembra essere balzato in pole nelle ultime ore, sembrerebbe essere quello di Roberto Tobe, quest’anno alla Luparense. La trattativa esiste, ci sono stati contatti tra le parti, ma è presto per sbilanciarsi. Certo è che l’eventuale colpo Tobe sarebbe davvero la ciliegina sulla torta ad una rosa davvero competitiva.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10



