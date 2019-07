Ultimo aggiornamento: 16:52

RIETI - Un vero e proprio colpaccio. Difficile definire diversamente lo sbarco di Dario Marinovic al Real Rieti. Ala pivot con spiccate caratteristiche offensive, classe 1990, Marinovic è la stella della nazionale croata ed un talento di livello mondiale. La sua è una storia particolare, nella quale si fondono calcio e futsal. Cresciuto nel settore giovanile del Dubrovnik, in Croazia, il suo talento cristallino attira ben presto l'attenzione di top club europei come Arsenal e Aston Villa. Le eccessive richieste del club croato però fanno defilare le due squadre, un aspetto che fa infuriare Marinovic, che perde forse il treno di svolta della carriera. A quel punto, per i sei mesi successivi, il croato rifiuta per protesta tutte le convocazioni in prima squadra, venendo anche squalificato dalla Federazione Croata. Proprio in quel periodo Marinovic decise di iniziare gli allenamenti con lo Square Dubrovnik, squadra di futsal locale. È qui che inizia la sua carriera nel futsal, tra Croazia, Kuwait e dal 2015 al 2018 con El Pozo di Murcia, allenato in quegli anni da Duda, che lo ha fortemente voluto anche qui in Italia. Marinovic, quando la sua carriera era in rampa di lancio, fu già vicino al Real nella stagione 2012/2013, poi la trattativa sfumó. Arriva così un asso nello scacchiere di Duda, un giocatore che garantisce qualità in fase realizzativa, dotato di ottimo fisico e spiccate capacità di uno contro uno.LE DICHIARAZIONIQuesta volta dunque il trattamento al Real Rieti si concretizza, e Marinovic ha affidato le sue prime parole al sito internet del club: " “Sono contento di aver firmato a Rieti, ho tanta motivazione di iniziare, penso che abbiamo una squadra molto competitiva per affrontare il campionato italiano, possiamo lottare per tutti i titoli, senza timori reverenziali con le altre squadre.il club ha fatto un mercato importante, tutti giocatori con grande esperienza e qualità, come ho detto prima arrivo in Italia per fare grandi cose. Sono felice di lavorare ancora con Duda, mi ha voluto fortemente, è una persona e un allenatore top, è stato un grande colpo prenderlo. So come lavora e che persona è, abbiamo grande intesa, così sarà più facile adattarmi in Italia, conosce le mie qualità, servirà un po’ di tempo ad essere il vero Dario Marinovic, un pizzico di adattamento per arrivare al cento per cento. Non vedo l’ ora di arrivare al 12 agosto per iniziare il lavoro e correre verso tutti gli obiettivi di questa stagione”.