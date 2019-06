© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti è vicinissimo al colpaccio che potrebbe scuotere l'intero futsalmercato. Le strade tra la formazione amarantoceleste e Duda sembravano essersi divise e invece, nelle ultime ore, la scintilla si è riaccesa. Il tecnico sembrerebbe tornato molto vicino alla panchina amarantoceleste. Dopo aver vinto praticamente tutto in Spagna Duda vuole mettersi in gioco nel campionato Italiano, e per questa "Mission" avrebbe scelto proprio il Real Rieti. Presto per sbilanciarsi e per dare l'affare per chiuso, ma è chiaro che anche un riaccendersi della trattativa è destinato a fare rumore nel panorama del futsal italiano. Le prossime ore sono quindi decisive, soprattutto per capire se e quando arriverà la stretta di mano definitiva ed il nero su bianco che porterebbe sulla panchina del Real un tecnico capace di trasportare l'imtero ambiente in una dimensione internazionale.