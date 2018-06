di Mattia Esposito

RIETI - Il Real Rieti è pronto a piazzare il suo sesto colpo della campagna acquisti estiva. Negli ultimi giorni è infatti impennata la trattativa che porta a Jefferson Gomes Pessoa, laterale brasiliano mancino classe 1989. Jefferson ha appena concluso con la sconfitta in finale scudetto la stagione con la maglia della Luparense, con la quale ha giocato anche la finale di Coppa Italia, persa sempre contro l’Acqua&Sapone, e vinto la Supercoppa Italiana. Prima dell’esperienza in maglia Luparense Jefferson aveva vestito la maglia del Benfica in Portogallo, mettendosi in evidenza. Jefferson è sicuramente un giocatore importante, dotato di esperienza e personalità, una pedina che va a completare il reparto laterali insieme ai già confermati Nicolodi e Joaozinho. Chiaro, niente di ufficiale, anche se le notizie che arrivano sono di una trattativa decisamente ben avviata, anzi, praticamente definita. Come detto quello di Jefferson sarebbe il sesto colpo di mercato dopo le conferme di Nicolodi, Joaozinho e Rafinha per quanto riguarda i giocatori di movimento e quella di Garcia Pereira tra i pali. A questi vanno sommati Chimanguinho e Vinicius, dei quali si attende solo l’ufficialità e, da oggi, anche Jefferson Gomes Pessoa, prossimo a vestire la maglia del Real dopo che la società lo aveva sondato anche lo scorso anno, senza trovare un accordo definitivo.

