© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Penultimo test precampionato per il Real Rieti, che ad Ascoli muoverà un passo importante verso la prossima stagione. Al Palasport "Ezio Galosi" andrà in scena il memorial "Bellini", triangolare che vedrà impegnate anche Acqua &Sapone Unigross e Colormax Pescara, a partire dalle 17.30.Dopo gli otto gol all'Italpol il Real avrà modo di confrontarsi con una diretta concorrente del prossimo campionato, l'Acqua&Sapone di Massimiliano Bellarte, ed un Pescara che sarà ospite al PalaMalfatti nella seconda giornata di campionato. Continuare a crescere e valutare a che punto sono i lavori ad una settimana esatta dal memorial "Stanislao Pietropaoli" e due dall'esordio in campionato sul campo del Meta Catania Bricocity. Le squadre si confronteranno in mini partite dal 20 minuti: in caso di parità direttamente calci di rigore. Tre punti alla squadra che vincera nel tempo regolamentare, 2 punti in caso di vittoria ai rigori, 1 punto invece in caso di ko dal dischetto.Ad aprire il triangolare saranno proprio le due abruzzesi, la perdente sfiderà il Real nella seconda gara, mentre la vincente dovrà attendere per affrontare poi gli amarantocelesti nell'ultima gara. Il memorial "Bellini" è uno degli appuntamenti classici del precampionato, che arriva a ridosso dell'inizio della stagione e destinato a dare a tutti risposte importanti. È quello che si aspetta anche Duda, il cui lavoro inizia a vedersi in maniera importante soprattutto nelle palle ferme e nella fase difensiva, sulle quali il tecnico sta svolgendo un lavoro quasi maniacale.Si avvicina anche il momento delle scelte, perché rispetto agli uomini visti fino ad ora in amichevole, per l'esordio in campionato dovrà essere scelta una tribuna. Difficile ad oggi ipotizzare, ma è chiaro che test del genere siano utili anche per valutare come procede la crescita dei singoli.Il Real ritroverà oggi sulla sua strada diversi ex: non solo Massimiliano Bellarte, ma anche Douglas Nicolodi e Jesulito, vicinissimo in estate a vestire nuovamente la maglia amarantoceleste. Sarà un pomeriggio particolare anche per Andrea Romano, che ritroverà molti dei compagni con i quali, in maglia Civitella, ha condiviso una promozione in serie A e la salvezza dello scorso anno.