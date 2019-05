MISTER FESTUCCIA

IL TABELLINO

Italservice Pesaro

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

Note

RIETI - Il Real Rieti esce sconfitto ai tempi supplementari in gara 1 di semfinale contro l'Italservice Pesaro, che al Pala Nino Pizza si impone con il finale di 6-3 al termine di una partita pazzesca, destinata a lasciare tanti rimpianti.E' proprio il Real ad andare sotto dopo un minuto con il gol di Honorio sugli sviluppi di una palla da fermo, ma subito dopo Borruto viene espulso per un intervento durissimo su Jefferson. Con la superiorità numerica è Nicolodi, dopo pochissimi secondi, a trovare il pareggio. Prima dell'intevallo però ancora una palla da fermo fatale, con Canal lasciato libero sul secondo palo che manda le squadre al riposo sul 2-1.Il Real comunque è in partita, nella ripresa Miarelli e Micoli si rendono protagonisti con un paio di parate, poi Festuccia, a meno di sette dalla fine, si gioca la carta del portiere di movimento, che porta al 2-2 di Chimanghuinho. Il finale è palpitante perché entrambe le squadre tengono dentro il portiere per provare a vincerla, e a 40 secondi dal termine Kakà recupera il pallone ed insacca a porta sguarnita il gol del 2-3. Sembra fatta, e invece arriva la beffa: a 6 secondi dal termine il Pesaro trova il varco giusto e Canal manda le squadre ai supplementari sul 3-3.Il pareggio finale sposta l'inerzia dalla parte di Pesaro, che con il portiere di movimento trova il 4-3 con Taborda. Il Real attacca, ma stavolta è l'ex Miarelli a recuperare il pallone infilando in rete con un sinistro molto preciso del 5-3. Forse è proprio questo l'episodio che fa scorrere i titoli di coda sul match, con il Real che perde la testa e, in contropiede, subisce ancora da Taborda il colpo del definitivo 6-3.Sono tantissimi i rimpianti, soprattutto per la gestionen degli ultimi secondi dei regolamentari dopo il gol illusorio di Kakà. Poco il tempo per metabolizzare: martedì prossimo alle 20.30, in diretta su Sky Sport, sarà gara 2 ancora al Pala Nino Pizza.«Partita intensa vissuta fino alla fine, abbiamo strappato con coraggio nei tempi regolari prima il pareggio, poi il vantaggio, ma non siamo stati cinici abbastanza per chiuderla. Bravi loro a crederci e a ribaltarla, ora rigeneriamoci e ricarichiamo le pile perché martedì sarà un’altra battaglia».: Miarelli, Salas, Honorio, Taborda, Marcelinho, Del Grosso, Caputo, Fortini, Borruto, Canal, Polidori, Mateus, Borea, Guennounna. All. Colini: Micoli, Kakà, Alemao, Jefferson, Rafinha, Esposito, Gouaché, De Sa Almeida, Jeffe, Chimanguinho, Pandolfi, Nicolodi, Relandini, Putano. All. Festuccia: Loddo (Reggio Calabria), Perona (Biella), Galante (Ancona). Crono: Maragno (Bologna): 00'59'' p.t. Honorio (IP), 5'32'' Nicolodi (R), 18'30'' Canal (IP), 14'01'' s.t. Chimanguinho (R), 19'20'' Kakà (R), 19'54'' Canal (IP), 4'29'' p.t.s. Taborda (IP), 00'31'' s.t.s. Miarelli (IP), 2'59'' Taborda (IP): espulso al 5'25'' del p.t. Borruto (IP) per comportamento non regolamentare; ammoniti Jefferson (R), Alemao (R), Marcelinho (IP), Esposito (R), Honorio (IP), Caputo (IP), Chimanguinho (R), Kakà (R)