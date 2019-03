© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una multa del Giudice Sportivo a carico del Real Rieti, anche se questa volta la sanzione è decisamente più soft rispetto alle stangate post Pesaro (Coppa Della Divisione e campionato). Il comunicato fa riferimento alla gara interna contro il Napoli, valida per l'ottava di ritorno del campionato di serie A.Si tratta,nello specifico, di 250 euro di ammenda al club amarantoceleste: «Perché propri sostenitori al termine dell'incontro e durante il saluto fair-play ingiuriavano ripetutamente i calciatori della squadra avversaria» si legge nel comunicato ufficiale.Scatta anche una giornata di squalifica al tecnico del Real Rieti, David Festuccia, allontanato per proteste durante la gara, ed una per David Marin, anche lui allontanato dal terreno di gioco per la stessa motivazione. Festuccia non potrà quindi sedere in panchina nella gara di lunedì prossimo contro la Feldi Eboli: al suo posto il vice Marco Abati.