di Mattia Esposito

RIETI - Colpo a sorpresa maturato oggi in casa Real Rieti: ad un passo l'arrivo di Marcio Borges, lo scorso anno all'Ic Futsal. Italo brasiliano, classe 1990, Borges è giocatore di grande duttilità tattica, capace di fare bene entrambe le fasi di gioco, preferendo quella difensiva. Arrivato in Italia nel 2010, Borges ha vestito le maglie di Bisceglie,IC Futsal ed Imola, con la quale ha compiuto la scalata dalla serie B alla serie A, mettendosi in grande evidenza. Come detto quella che porta a Borges è una trattativa esplosa nelle ultime ore e che addirittura sembrerebbe essere vicina alla conclusione. Borges sarebbe il settimo giocatore tra gli Italo, con la società che resta vigile per cogliere altre occasioni di mercato ch si presenteranno nelle prossime settimane.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA