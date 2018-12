© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti comunica di aver perfezionato l'ingaggio del calciatore Gonzalo Manuel Abdala, laterale, classe '90, proveniente dal Sandro Abate (A2).Abdala nasce a Buenos Aires, in Argentina, l'11 ottobre 1990 e nel suo palmares italiano vanta uno scudetto e una Supercoppa con la Luparense nella stagione 2011/2012, oltre a una Coppa Italia e una Supercoppa Under 21 con la Lcf Martina (2010/2011). In Argentina invece, il laterale ha vinto una Coppa Libertadores col Cerro Porteno (2016) e 3 Division de Honor col Boca Juniors. A livello di nazionale invece, nel 2015 ha ottenuto il primo posto nella Coppa America."È un onore per me tornare in serie A con il Real Rieti - afferma Abdala - Arrivo in una società importante è ambiziosa, che punta in alto. Ringrazio il Sandro Abate per avermi dato questa opportunità, ma altrettanto il patron del Real Rieti Roberto Pietropaoli che mi ha voluto ad ogni costo qui".Abdala indosserà la maglia numero 15 ed è già stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di domani sera contro Arzignano (PalaMalfatti ore 20,45).