Ultimo aggiornamento: 15:01

RIETI - Il Real Rieti comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Julio César Simonato Cordeiro, meglio conosciuto come Alemão.Nato a San Paolo (Brasile) il 25 giugno 1976, ma naturalizzato spagnolo, Alemao è un laterale dall'indubbia esperienza, in grado di essere adattato ad altri ruoli, che nel suo palmares vanta un titolo europeo con la Nazionale spagnola nel 2012, oltre a 2 Uefa Futsal Cup col Castellon ('01/'02 e' 02/'03), un titolo nazionale in Spagna (Talavera' 96/'97) e una Coppa di Spagna col Santiago ('05/'06).Alemao ha scelto di indossare la maglia numero 16 ed è già a disposizione di squadra e staff tecnico.Contestualmente all' arrivo di Alemao, il Real Rieti ufficializza il trasferimento a titolo definitivo di Tuli alla Feldi Eboli, quello di Domenico Giannone all'Italpol (B) e quello di Marcio Borges al Futsal Cobà (A2) augurando loro le migliori fortune, sia professionali, che personali.