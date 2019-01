LE DICHIARAZIONI DI FESTUCCIA

IL TABELLINO

RIETI - Un sontuoso Real Rieti si prende la Final Four della Coppa Della Divisione. Serviva l'impresa e l'impresa è arrivata puntuale al Pala Santa Filomena, nella tana della squadra campione d'Italia in carica. Il risultato finale di 5-3 è lo stesso con cui gli abruzzesi avevano espugnato il PalaMalfatti nel match di campionato, solo che stavolta fa festa il Real, e la festa è doppia: il 25 e 26 gennaio a Pesaro ci si gioca il trofeo. La partita è bellissima sia nel primo che nel secondo tempo, con il Real che la sblocca con il gol di Nicolodi. Il numero 21 però si fa male subito dopo e l'Acqua&Sapone, in due minuti, la ribalta con Lukaian e Murilo. Prima dell'intervallo però si scatena Kakà, che sigla una doppietta e manda gli amarantoceleste avanti 3-2. Nella ripresa grande equilibrio, con l'Acqua&Sapone che ha indubbiamente il predominio territoriale, ma Real letale in ripartenza. Si va avanti sul 3-2 fino a cinque dalla fine, poi Tino Perez si gioca la carta del portiere di movimento. Il Real tiene bene e il solito Joaozinho scippa un pallone e offre un cioccolatino a Chimanguinho che spinge in rete il 2-4. Lima accorcia le distanze ma il forcing finale si risolve con un gran gol di Jefferson, che disegna la parabola perfetta dalla sua metà campo per il definitivo 3-5. Tra le tantissime note positive va segnalata la prestazione da veterano assoluto di Matteo Esposito, che si prende praticamente tutti i minuti di Nicolodi e gioca una partita da applausi. E' lui il volto di un Real reatino, cosi come quello di David Festuccia, che si gode forse la serata più bella da allenatore della sua vita e un Real in versione extra lusso. Da valutare nelle prossime ore le condizioni di Douglas Nicolodi, anche se l'infortunio sembra abbastanza serio. Sarà il sorteggio a decidere l'avversario in semifinale: al Pala Nino Pizza di Pesaro il Real potrebbe affrontare i padroni di casa, la Came Dosson oppure il Todis Lido Di Ostia, unica squadra di serie A2 rimasta in corsa.Queste le dichiarazioni del tecnico del Real a fine gara: "Inutile girarci intorno: questa è la vittoria di un gruppo di uomini veri, di lavoratori, di gente che ci mette la voglia e la forza di volontà ogni qualvolta mette i piedi sul parquet. Non era assolutamente facile vincere in casa dei campioni d’Italia e non era neanche facile fare una partita del genere contro un avversario ben attrezzato. Faccio ancora i complimenti al mio gruppo, ora ci godiamo questa vittoria e da domani cominceremo a pensare al Civitella”.Mammarella, Cuzzolino, Murilo, Calderolli, De Oliveira, Ercolessi, Lima, Lukaian, Coco, Avellino, Jonas, Fiuza. All. Pérez.Putano, Chimanguinho, Nicolodi, Jefferson, Rafinha, Esposito, Stentella, De Michelis, Joazinho, Kakà, Abdala, Alemao, Micoli. All. Festuccia.Natale Mazzone (Imola), Stefano Parrella (Cesena) CRONO: Fabio Maria Malandra (Avezzano)5’24” p.t. Nicolodi (R), 6’25” Lukaian (A), 16’25” Murilo (A), 17’16” e 19’31” Kakà (R), 15’38” s.t. Chimanguinho (R), 16’46” Lima (A), 19’32” Jefferson (R)Lukaian (A), De Oliveira (A), Avellino (A), Lima (A), Jefferson (R).