RIETI - Il Real Rieti è stato sconfitto per 3-1 dall'Acqua&Sapone in gara1 della semifinale playoff in casa degli abruzzesi. Gara2, a Rieti, si disputerà venerdì prossimo: il Real dovrà vincere per conquistare gara3.A Chieti, abruzzesi in vantaggio con doppietta di Murilo, quindi nel finale di primo tempo Corsini accorcia le distanze per il Real. Nella ripresa, biancoazzurri a segno con Bordignon.