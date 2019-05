Italservice Pesaro-Came Dosson 4-2

RIETI - La prima tornata dei quarti di finale dei playoff scudetto è andata in archivio. Italservice Pesaro e Lollo Caffè Napoli impongono il fattore campo e rispettano il pronostico della vigilia imponendosi rispettivamente su Came Dosson e Meta Catania Bricocity. Sorpresona invece al PalaRoma di Montesilvano: il Maritime Augusta batte i campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone e adesso sogna il colpaccio.Quaranta minuti combattuti quelli giocati al PalaNinoPizza, decisi dalle giocate del nazionale azzurro Marcelinho. Nel primo tempo gli uomini di Colini sbloccano la gara con il gol di Borruto, e dopo il momentaneo 1-1 di Bellomo raddoppiano proprio con Marcelinho. Lo stesso numero 19 a metà della seconda frazione sigla il tris con un potente mancino che spedisce la palla sotto la traversa. La Came si gioca la carta del portiere di movimento, ma da un errore scaturisce il gol del 4-1 di Honorio. Inutile ai fini del risultato il 4-2 firmato da Igor. Sabato 4 maggio alle 18.30 al PalaDosson si gioca gara 2: al Pesaro basterà anche un pari per accedere alla semifinale e incontrare la vincente tra Real Rieti e Feldi Eboli.Il risultato più inaspettato di questo primo giro dei quarti di finale matura al PalaRoma di Montesilvano: il Maritime compie l’impresa e fa saltare il fattore campo. L’iniziale vantaggio di Avellino da agli abruzzesi l’illusione di una partita in discesa, ma è tutto il contrario. Da quel momento infatti salgono in cattedra i ragazzi di Everton, i quali prima trovano il pari con Crema e poi ad inizio ripresa firmano il sorpasso grazie a Pedrinho. La rete dell’ex Xuxa Zanchetta e la doppietta di Caio Japa completano la serata perfetta. Il 5-2 utile solo alle statistiche lo sigla Jonas. Sabato 4 maggio alle 19 al PalaJonio l’Acqua&Sapone dovrà vincere gara 2 per non dire addio alle possibilità di bissare il trionfo della scorsa stagione.Il Napoli fa il suo nei primi quaranta minuti e si impone sulla rivelazione della regular season. Nel primo tempo i padroni di casa mettono a segno ben tre gol grazie a Salas, Dimas e Duarte. Di Tres la rete del momentaneo 1-1. Nella ripresa i partenopei calano il poker con Mancha, ma la Meta non si arrende e si riporta sul 4-3 grazie a Dalcin e Amoedo. A pochi secondi dalla sirena finale però Salas timbra la doppietta personale e mette al sicuro il successo del Napoli. Sabato 4 maggio alle 20 al PalaCatania i partenopei avranno a disposizione due risultati su tre per entrare tra le magnifiche quattro.