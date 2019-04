IL COMUNICATO DEL CLUB

RIETI - La sfida contro la Feldi Eboli, valida per gara 1 dei playoff scudetto, si avvicina. Mercoledì alle 17, in diretta su Sportitalia, gli amarantocelesti si giocano una partita fondamentale, la prima tappa verso l'obiettivo minimo semifinale. Pochi minuti fa, attraverso una nota, il club ha diramato le modalità di acquisto dei tagliandi, al costo di 5 euro. Da domani, giovedì 26 aprile, via alla prelazione per gli abbonati, che sarà disponibile fino alle 13 di lunedì 29. Dal pomeriggio di lunedì invece, dalle 15 in poi, via alla vendita libera. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino ai 12 anni di età.Il Real Rieti comunica che a partire dalle ore 9,00 di giovedì 26 e fino alle ore 13 di lunedì 29 p.v., gli abbonati potranno usufruire della prelazione del biglietto – il cui costo è di 5 euro - per assistere a Real Rieti-Feldi Eboli, valevole per gara-1 dei quarti di finale Playoff Scudetto, in programma mercoledì 1° Maggio alle ore 17 al PalaMalfatti. Il servizio di prelazione è disponibile presso la segreteria della società, in via Padronetti (uffici annessi al PalaMalfatti) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.Dalle 15 del 29 aprile, invece, inizierà la vendita libera, che andrà avanti fino ad esaurimento scorte compreso il giorno della gara, ricordando che il prezzo del biglietto è di 5 euro e che, per i bambini di età pari o inferiore a 12 anni, l'ìingresso è gratuito.