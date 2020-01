RIETI - Tuttp prontp per il Jeffe Day. Una giornata particolare per l'ex capitano del Real Rieti, ora allenatore, presentata questa mattina, 31 gennaio, al PalaMalfatti.



Il primo a prendere la parola è stato proprio Jeffe: «Prima di tutto non smetterò mai ringraziare la società e Roberto per questa iniziativa. Voglio ringraziare tutti coloro che ci saranno, in particolare Patriarca e Capurso, due allenatori importantissimi per me. Non ci hanno neanche pensato, appena gli ho parlato di questa partita hanno subito accettato, questo testimonia il rapporto che ho con loro».

Poi ha parlato del suo rapporto con il Real e la città di Rieti: «Oltre ad avere un rapporto speciale con il patron Roberto Pietropaoli, qui la mia famiglia sta benissimo. Vi racconto questo aneddoto: quando ero in Brasile e si pensava di tornare in italia mio figlio mi ha detto "solo se torniamo in Italia. In questi giorni sto ricevendo tantissimi messaggi, anche da grandi giocatori della serie A, mi sono commosso».

Poi la parola è passata al patron Roberto Pietropaoli: «Jeffe diventerà un grande allenatore, perché ha due grandi pregi: il primo è che sa ascoltare, il secondo è che non ho mai visto nessun allenatore avere la sua capacità di leggere la partita».

Poi però fa un rimprovero: «Credo che Chimanguinho, Zanchetta e Corsini sarebbero dovuti essere presenti, Jeffe è stato anche il loro capitano. Perché dovrebbe esserci gente domenica? Perché Jeffe è una figura sportiva importante per questa città, i trofei conquistati insieme non sono né per me, né per lui, ma per tutta la città di Rieti, che gli deve rendere omaggio».

Poi però il discorso si allarga sui progetti futuri: «L'avevo proposto alcuni anni fa e ci sto lavorando di nuovo: in questa città si può fare qualcosa solo unendo le forze. Ho intrapreso qualche discorso con alcuni imprenditori, un progetto che comprenda altre discipline sportive. Anche la politica deve fare la sua parte però».

