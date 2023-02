Seconda categoria, Real Gavignano Ponzano supera per 1-0 Monte San Giovanni / Le foto

RIETI - Vince di misura il Real Gavignano Ponzano che fa suo il match della prima giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria col Monte San Giovanni. Gli uomini di Galassetti conquistano i tre punti, vincendo 1-0, grazie alla rete di Nocelli nel primo tempo e a un’ottima prestazione di Federico Pennacchini, decisivo in più occasioni per salvare il risultato. Gavignano si conferma così in testa alla classifica con 35 punti, mentre per Monte San Giovanni si tratta della quinta sconfitta consecutiva.

La cronaca. Partono meglio gli ospiti che provano a sorprendere Gavignano al 12’ con Statuti che recupera palla e lancia Garcia, l’attaccante ospite supera il portiere in uscita ma defilandosi calcia a lato. Al quarto d’ora pericolosi i padroni di casa con Ratini che supera il suo avversario sulla sinistra e mette in mezzo un pallone sul quale Recchia in scivolata non riesce ad arrivare. Monte San Giovanni prova a creare pericoli con un paio di conclusioni da fuori di Garcia e Cantonetti che però non impensieriscono Pennacchini. Al 37’ si sblocca la gara: Recchia mette in mezzo dalla destra e Nocelli a centro area anticipa tutti e da due passi insacca per l’1-0 Real. Tre minuti dopo Monte San Giovanni va vicino al pari: angolo di Gianluca Mei battuto sul secondo palo dove arriva Tiziano Mei che indirizza bene di testa ma Federico Pennacchini respinge con un grandissimo riflesso. Agli sgoccioli del primo tempo Gavignano va a un passo dal raddoppio con la punizione di Mancini che si stampa sul palo alla sinistra di De Angelis.

La ripresa. Al 50’ Gavignano ci prova con la punizione di Nocelli respinta in angolo dal riflesso di Valerio De Angelis. Monte San Giovanni prova a riversarsi nella metà campo dei padroni di casa a caccia del gol del pari. Al 68’ bella punizione del neo-entrato Proni che manda il pallone sotto la traversa ma trova una splendida respinta in angolo di Pennacchini. Sul corner successivo Garcia cerca il secondo palo con il suo destro che però termina a lato. All’80’ pericolosi gli ospiti ancora su calcio di punizione: Proni va alla battuta e dopo un paio di rimpalli Cantonetti calcia a rete a botta sicura ma è ancora decisivo Pennacchini con una parata di piede in angolo (in foto). Gli ospiti nel finale non riescono più a concludere verso lo specchio della porta e Gavignano porta a casa una vittoria sofferta.

Le dichiarazioni post-gara. Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: “Vittoria importante e sofferta. Oggi grandi meriti vanno al nostro portiere, Federico Pennacchini, che ci ha salvato più volte. Monte San Giovanni ci ha messo parecchie volte in difficoltà, è un’ottima squadra. A livello di prestazione siamo calati ma i risultati per fortuna continuano a premiarci”.

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: “Abbiamo creato tanto senza riuscire ad incidere. Ci siamo trovati contro un portiere in giornata di grazia che ha salvato il risultato in più occasioni. I ragazzi sono stati bravi a creare tanto su un campo dove è difficile fare risultato”.

Il Tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo G., Pennacchini P., Mancini (65’ Giovannelli), Pellegrini, Mannelli (65’ Scarinci), Recchia (65’ Loreti), Barnabei, Migliorelli (65’ Gherardo Y.), Nocelli, Ratini (90’ D’Achille). A disp. Gobbi, Malizia, D’Ascenzi, Fontanella. All. Galassetti

Asd Monte San Giovanni: De Angelis V., Mei GL., Tommasi, Felicioni, Mei GP. (63’ Proni), Bianchetti, Statuti (53’ Mariani), De Angelis R., Mei T. (84’ Bientinesi), Cantonetti, Garcia. A disp. De Angelis D., De Paola, Galassetti, Marchetti. All. Bianchetti

Arbitro: Flavio Panoni di Ostia Lido

Reti: 37’ Nocelli

Note: ammoniti: Nocelli, Scarinci, Gherardo Y. (G), Tommasi, Felicioni (M)

angoli 6-3, spettatori 150 circa