RIETI - I play-off del Real Rieti si sono chiusi con la sconfitta amara e pesante in gara 3 contro l'Italservice Pesaro. A fine gara i Real Ultras Boys hanno chiamato a raccolta i giocatori, ma dopo il saluto di rito è scattata la polemica. Qualche giocatore infatti, durante il dibattito, si sono allontanati dal resto del gruppo per tornare negli spogliatoi, ed i tifosi non l'hanno presa bene.



C'è voluto qualche minuto per riportare tutto alla normalità, dopo un lungo colloquio tra gli stessi tifosi ed alcuni giocatori, tra i quali Nicolodi. Non un bel momento, la fotografia di una serata amara ed una serie chiusa con una sconfitta pesante. Bello invece l'abbraccio che alcuni tifosi amarantocelesti hanno riservato all'ex Michele Miarelli ed a Fulvio Colini.