RIETI - Il Real Rieti non sbaglia e vince ancora davanti al suo pubblico. Sette gol al Civitella al PalaMalfatti: contro gli abruzzesi è 7-3. Il risultato è ampio, anche più ampio di quanto non dica la partita, perchè il Civitella, almeno per tutto il primo tempo e parte del secondo resta assolutamente in partita. Durante l'intervallo il sorteggio degli accoppiamenti per la Final Four di Coppa Della Divisione: in semifinale il Real affronterà la Came Dosson (26 gennaio), nell'altra semifinale invece sarà Pesaro - Lido Di Ostia.

LA PARTITA

Il Real parte bene e passa in vantaggio con Kakà su calcio di rigore dopo un tocco con il braccio di Coco. Il raddoppio lo firma sempre il pivot ex Kaos, che spinge in rete un assist al bacio di Jefferson e fa 2-0. Il Civitella è in partita e accorcia proprio con Coco, che si inventa un grande destro che bacia il palo e si infila in rete. Il pubblico spinge ed il Real allunga ancora con Matteo Esposito, che fulmina sul primo palo Mazzocchetti. Sembra il colpo del ko invece il Civitella inizia a macinare gioco e ancora con Coco e un colpo di testa di Horvat trova addirittura il 3-3. La prima frazione si chiude in parità.

Nella ripresa il Real però gioca alla grande, soffre a tratti, ma trova la zampata in contropiede con Jefferson, che fa 4-3. Il nuovo vantaggio da grande spinta al Rea, che in contropiede sigla anche il 5-3: coast to coast di Alemao che serve un cioccolatino a Chimanguinho che deve solo spingere in rete il pallone. E' il gol del definitivo ko, perchè il Civitella crolla ed il Real colpisce ancora con Joaozinho che fa 6-3. Il portiere di movimento degli ospiti non porta risultati: ancora Chimanguinho scrive il definitivo 7-3. Finisce con la vittoria del Real, che fa festa davanti alle telecamere di Sportitalia ed un PalaMalfatti vestito a festa. Prima della gara bello l'omaggio della società a capitan Rafinha, una targa per celebrare le cento presenze in amarantoceleste. Real al terzo posto in attesa della decisione del Giudice Sportivo in merito al match tra Meta Catania e Lollo Caffè Napoli.



LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO

Queste le dichiarazioni del tecnico David Festuccia a fine gara: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile cosi come si è rivelata. Onore a loro che si sono dimostrati in crescita, noi non siamo stati abbastanza cinici da chiudere l'incontro subito. Faccio però i complimenti alla squadra perchè tre punti servivano e tre punti sono arrivati. Adesso pensiamo al Latina"

IL TABELLINO

REAL RIETI: Putano, Joaozinho, Kakà, Jefferson, Rafinha, Esposito, Grifoni, De Michelis, Chimanguinho, Abdala, Alemao, Aquilini, Mitolo, Micoli. All. Festuccia

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS: Mazzocchetti, Fabinho, Morgado, Coco Schmitt, Misael, Romano, Curri, Horvat, Di Pietro, Vitinho, Di Paolo, Titon, Pavone, Pieragostino. All. Palusci

MARCATORI: 3'58'' p.t. Kakà (R) su rig., 7'10'' Kakà (R), 8'18'' Coco Schmitt (C), 9'53'' Esposito (R), 11'38'' Coco Schmitt (C), 16'31'' Horvat (C), 2'59'' s.t. Jefferson (R), 11'25'' Chimanguinho (R), 15'31'' Joaozinho (R), 18'08'' Chimanguinho (R)

AMMONITI: Morgado (C), Coco Schmitt (C), Kakà (R), Fabinho (C)

ARBITRI: Angelo Galante (Ancona), Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Giampiero Turano (Roma 2) CRONO: Dario Parastesh (Ostia Lido)

