UNDER 19

Real Rieti-Italpol 5-2

(3 De Michelis, Stentella, Ianni)

UNDER 17

Olympique Colli Albani-Real Rieti 2-4

(2 Marchino, Gaudioso, Matticcari)

UNDER 15

Real Rieti-Settecamini 8-2

(4 Battistelli, 2 Sciarrini, Manoni, Grifoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fine settimana estremamente positivo quello che si è appena concluso per le squadre del settore giovanile del Real Rieti, tutte vittoriose. Domenica l'Under 19 ha battuto 5-2 l'Italpol trascinata dalla tripletta di De Michelis. Per gli amarantocelesti è la seconda vittoria in tre partite in campionato, con l'unica sconfitta arrivata la scorsa settimana contro la Roma. Bene anche l'under 17, che ha sconfitto l'Olympique Colli Albani con il risultato di 4-2, grazie alla doppietta decisiva di Marchino. L'en plein arriva grazie all'under 15 di Montebuono, che ha liquidato con un perentorio 8-2 il Sette Camini. Questi risultati e marcatori: