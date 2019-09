Il rapper Junior Cally arriva a Rieti

Ultimo aggiornamento: 08:26

RIETI - Venerdì 6 settembre, alle 18, il negozio di musica "Maistrello", sito in via delle Orchidee 6, ospita il rapper Junior Cally, celebre non solo per i suoi brani, ma anche per il fatto che pubblicamente non ha mai reso noto il suo volto, solitamente coperto da una maschera antigas.L'iniziativa si terrà in occasione dell'uscita del nuovo album "Ricercato", contenente 12 tracce in cui figurano collaborazioni con artisti come Jake La Furia, Clementino e Livio Cori.Per poter accedere all'instore, è possibile acquistare il disco di Junior Cally da Maistrello Musica lo stesso giorno dell’evento o prenotarlo in negozio nelle giornate precedenti.«Tutto è pronto per un altro instore preparato con grande attenzione - afferma Paolo Maistrello, proprietario dell'esercizio commerciale reatino - Junior Cally è un rapper molto interessante e noi siamo felici di accoglierlo nel nostro punto vendita. Vi aspettiamo numerosi».