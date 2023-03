Rapina al Bibobar di Poggio Mirteto, arrestato un uomo che era evaso dal carcere di Terni

RIETI - Rapina al Bibobar di Poggio Mirteto questa mattina, poco dopo l'orario di apertura. Erano da poco trascorse le 6, quando un uomo è entrato - armato - all'interno dell'esercizio, minacciando il titolare e chiedendo che gli fossero consegnati tutti i soldi presenti in cassa.

Ne è seguita una colluttazione, grazie anche al coraggio del proprietario che ha messo in fuga il rapinatoire avvertito i carabinieri. Il malvivente è stato poi rintracciato in breve tempo e arrestato dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. L'uomo è stato arrestato in flagranza di rapina aggravata, violenza a pubblico ufficiale, ricettazione ed evasione, un cinquantenne di origine partenopea, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Questa mattina, l’uomo, dopo aver ordinato da bere all’interno di un bar del centro di Poggio Mirteto, ha estratto un coltello a serramanico e, minacciando una dipendente, si è fatto consegnare alcune stecche di sigarette e danaro in contanti, in corso di quantificazione, per poi darsi alla fuga in auto.

L’immediata chiamata al 112, da parte della persona offesa, ha consentito, nel volgere di pochissimi minuti, ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, di rintracciare l’uomo sulla 313 Ternana. Dopo un breve inseguimento, bloccato dai militari, ha dato in escandescenze e ha ingaggiato con il personale intervenuto una colluttazione. Si è reso necessario, pertanto, l’utilizzo della pistola a impulsi elettrici taser. L’immediato intervento di altre pattuglie delle stazioni della compagnia di Poggio Mirteto e la professionalità degli operanti hanno consentito di arrestarlo, garantendone l’incolumità. Due dei militari, nella colluttazione, hanno riportato, invece, ferite lievi.

L’auto utilizzata è risultata rubata nella serata di ieri a Terni, dove l’uomo è detenuto nella locale in regime di semilibertà. Uscito dal luogo di detenzione nella prima mattinata di ieri, non aveva più fatto rientro, rendendosi, così, responsabile anche di evasione.

Dai primi accertamenti non risultano interessi o legami della persona arrestata con il territorio sabino. Sono in corso ulteriori verifiche da parte del Nucleo Operativo di Poggio Mirteto e del Nucleo Investigativo di Rieti.