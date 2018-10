Ultimo aggiornamento: 17:49

RIETI - C'è anche una diciottenne reatina tra le tre rapinatrici arrestate dai carabinieri dopo un colpo a casa di una coppia di anziani. E' successo sabato scorso quando i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Rimini hanno sorpreso, in flagranza di reato di rapina impropria, una 40enne di Coriano, una 18enne di Rieti e una 58enne di La Spezia, tutte già note alle forze dell'ordine per i loro precedenti di polizia.Probabilmente la 40enne di Coriano, conoscendo la zona. ha invitato le altre due in Romagna a Spadarolo, in un cascinale abitato solo da due anziani. Mentre la 18enne ha fatto da palo, le altre due, approfittando della distrazione dei proprietari seduti in giardino, sono entrate in casa e hanno iniziato a frugare nella camera da letto alla ricerca di denaro e oro. Dopo pochi minuti è arrivato il figlio della coppia che, notando in zona un'auto mai vista prima e il cancello e la porta di casa dei genitori aperti, ha chiamato il 112.Poi, entrato in casa per controllare, è stato travolto dalle due donne che l'hanno spintonato violentemente facendolocadere a terra. Le due sono però state bloccate dai carabinieri, mentre tentavano di salire in auto. Il giudice ha convalidato l'arresto ordinando i domiciliari per la 40enne di Coriano, la 18enne è indagata a piede libero, mentre la 58enne di La Spezia è finita in carcere.