RIETI - Il 2020 della Zeus Npc si apre con la trasferta di Voghera, dove la Zeus Npc affronterà la Bertram Tortona, nella sfida valida per il sedicesimo turno del campionato di serie A2. Entrambe appaiate in zona playoff con 16 punti, piemontesi e reatini hanno fatto registrare finora lo stesso rendimento: sei vittorie interne e due colpi esterni a testa. Un avvio di stagione quello della Bertram condizionato dai tanti infortuni, che hanno visto l'infermeria dei piemontesi riempirsi: dopo lo stop del rientrante Tavernelli, è andato ko Formenti, sostituito da Casella a dicembre e l'ultimo costretto a fermarsi è stato Pullazi, assente domenica per la sfida del PalaOltrepò.«Arriviamo a questa sfida acciaccati - afferma coach Marco Ramondino - Veniamo da mesi di emergenza dal punto di vista fisico, mentre sul piano emotivo siamo reduci dalla pessima figura di Bergamo. Purtroppo quando sei costretto a lavorare in settimana con diverse defezioni, la sensazione è che si arriva alla partita di rincorsa e mancano diversi aspetti dal punto di vista tecnico e altre componenti».In casa Zeus non ci sarà Elijah Brown, il figlio di Mike è ai titoli di coda e la società attende sviluppi nella trattativa che porterebbe l'ex Latina Andrew Lawrence a sostituirlo. Come contro Treviglio Rossi potrà contare su l'apporto di un solo straniero, aspetto sottolineato anche dal tecnico avversario.«Rieti nell'ultimo turno ha fornito una prestazione di ottimo livello, senza sfruttare Brown e con una grande prova degli italiani - ammette l'ex Casale Monferrato - Per il tipo di squadra che è la Npc, mi aspetto una partita dura. Si tratta di una formazione solida, costruisce molto bene in pick and roll, ha Cannon come riferimento in post basso, inoltre in difesa ha questa capacità di proteggere l'area e fa una pallacanestro di aiuto e di complemento. Tutte queste caratteristiche in una campionato così equilibrato, faranno la differenza».